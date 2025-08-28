ปภ.ส่ง Cell Broadcast แจ้งเตือนแม่น้ำล้นตลิ่ง 5 อำเภอ จ.สุโขทัย ให้ยกของขึ้นที่สูง -รีบเคลื่อนย้ายรถ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) และจังหวัดสุโขทัย ได้ติดตามสถานการณ์น้ำที่ จ.สุโขทัย พบว่า น้ำจากแม่น้ำยมและคลองยม-น่าน เริ่มล้นคันกั้นน้ำ จะส่งผลกระทบพื้นที่ริมแม่น้ำ/ริมคลอง/ที่ลุ่มต่ำ ต.ปากแคว ต.ยางซ้าย อ.เมืองฯ / ต.คลองยาง ต.ท่าทอง ต.คลองกระจง ต.ป่ากุมเกาะ อ.สวรรคโลก
แม่น้ำยมมีแนวโน้มล้นคันกั้นน้ำ ต.ศรีสัชนาลัย ต.ท่าชัย อ.ศรีสัชนาลัย
น้ำจากคลองมะพลับเริ่มล้นตลิ่ง ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อพื้นที่ริมน้ำ/ริมคลอง/ที่ลุ่มต่ำ ในพื้นที่ ต.คลองมะพลับ อ.ศรีนคร
ให้ผู้อยู่พื้นที่เสี่ยงข้างต้นยกของขึ้นที่สูง รีบเคลื่อนย้ายรถไปในที่สูง เคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียง ไปยังที่ปลอดภัย และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ และติดตามข่าวสารราชการในพื้นที่อย่างใกล้ชิด
ปภ.จึงได้ร่วมกับผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์เคลื่อนที่ AIS True และ NT ส่งข้อความแจ้งเตือนผ่าน Cell Broadcast แจ้งเตือนแม่น้ำล้นตลิ่ง ต.ปากแคว ต.ยางซ้าย อ.เมืองฯ อ.สรรคโลก อ.ศรีสัชนาลัย อ.ศรีนคร จ.สุโขทัย
ทั้งนี้ สามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” เพิ่มเพื่อนที่ Line ID @1784DDPM หรือโทรสายด่วนนิรภัย (ปภ.) 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง