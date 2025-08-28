"เทพไท"วิเคราะห์ถ้า"อุ๊งอิ๊ง"รอดน่าจะต้องเจอปรากฏการณ์เกิดขึ้น 3 เรื่อง

นายเทพไท เสนพงศ์ อดีต สส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุว่า ถ้าอุ๊งอิ๊งรอด ต้องเจอ3กับดัก
ช่วงนี้มีกระแสข่าวเกี่ยวกับคดีคลิปเสียงหลุดของนางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ซึ่งอยู่ในการพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ และมีการนัดฟังคำวินิจฉัย ในวันที่ 29 สิงหาคมนี้ มีการวิพากษ์วิจารณ์ มีการวิเคราะห์ค่อนข้างหนาหูว่า นางสาวแพทองธารจะรอดพ้นจากคดีคลิปเสียงหลุดไปได้ ศาลรัฐธรรมนูญจะมีมติยกคำร้อง
ซึ่งถ้าหากสมมุติว่า ผลคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ มีมติยกคำร้อง ทำให้นางสาวแพทองธาร สามารถดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไปได้ ก็น่าจะมีปรากฏการณ์เกิดขึ้น 3 เรื่อง คือ
1.ถ้าหากว่ามีการดีลเกิดขึ้นจริง นางสาวแพทองธารผ่านไปต่อได้จริง โดยมีเงื่อนไขว่า เมื่อรอดจากคดีนี้ไปแล้ว จะต้องยุบสภาทันที ล้างไพ่ใหม่คืนอำนาจให้กับประชาชน และจะต้องยุบสภาก่อนวันที่ 9 กันยายน ที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง จะมีคำสั่งเกี่ยวกับคดี 14 ของนายทักษิณ ชินวัตร
2.ถ้าหากมติศาลรัฐธรรมนูญให้นางสาวแพทองธารไปต่อในตำแหน่งนายกรัฐมนตรี พรรคร่วมรัฐบาลก็จะกดดัน ต่อรองถอนตัวจากการเป็นพรรคร่วมรัฐบาล เพราะพรรคร่วมรัฐบาลบางพรรคเคยตั้งเงื่อนไขการถอนตัว ตั้งแต่การปรับครม.อุ๊งอิ๊ง2แล้ว วันนี้ได้โอกาสเมื่อศาลรัฐธรรมนูญให้ไปต่อ ก็เป็นเงื่อนไขที่พรรคร่วมรัฐบาลเสนอเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรี เมื่อเป็นเช่นนี้ถ้าหากว่านางสาวแพทองธารไม่ยอม ก็ต้องยุบสภาคืนอำนาจให้กับประชาชน
3.ถ้านางสาวแพทองธารได้ไปต่อ พรรคร่วมรัฐบาลสนับสนุนจับมือกันเป็นรัฐบาลกันต่อไป จะมีมวลชน กลุ่มการเมืองภาคประชาชนที่ต่อต้านรัฐบาลชุดนี้ เคลื่อนไหว เพราะกระแสความนิยมของรัฐบาลชุดนี้ตกต่ำมาก จะมีม็อบชุมนุมเกิดขึ้นหลังจากมีคำวินิจฉัยให้นางสาวแพทองธารได้ไปต่อ เชื่อว่าจะมีการชุมนุมขับไล่แน่นอน ที่เห็นอยู่มีกลุ่มมวลชนนัดประชุม เพื่อแสดงท่าทีหลังจากมีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญแล้ว
แม้ว่านางสาวแพทองธารจะมั่นใจ แกนนำพรรคเพื่อไทย แกนนำระดับรัฐมนตรี แสดงท่าทีค่อนข้างมั่นใจว่าไปต่อได้ แต่การไปต่อ ก็ไม่สามารถราบรื่นตลอดรอดฝั่งไปได้ ต้องเจอกับดัก ในที่สุดก็ต้องยุบสภา ส่วนตัวเชื่อว่านางสาวแพทองธารจะไม่รอด จากคดีคลิปเสียงหลุด ไม่ว่านักวิเคราะห์นักวิจารณ์ จะเชื่อมั่นว่าอาจจะเกิดมีดีลทางการเมือง ดีลติด ดิวต่อ ต่อดิวกันได้ก็ตาม
ผมยังเชื่อมั่นว่า ดีลของนายทักษิณกับฝ่ายอนุรักษ์นิยม ไม่สามารถต่อดีลหรือดีลต่อได้ ฟันธงว่านางสาวแพทองธาร จะหลุดจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ด้วยคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ ในวันที่ 29 สิงหาคมนี้อย่างแน่นอนครับ