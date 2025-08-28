ผู้ว่าฯ พิจิตรเผยแม่น้ำน่านใกล้จุดวิกฤต สั่งเฝ้าระวัง 24 ชม.

สถานการณ์น้ำในแม่น้ำยมที่ไหลผ่าน 4 อำเภอของ จ.พิจิตร ประกอบด้วย อำเภอสามง่าม อำเภอโพธิ์ประทับช้าง อำเภอบึงนาราง อำเภอโพทะเล ที่รับมวลน้ำก้อนใหญ่จากจังหวัดสุโขทัย จังหวัดพิษณุโลก ขณะนี้มีระดับน้ำสูงขึ้น 10-20 ซม. ทำให้น้ำหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนเพิ่มอีก 2 อำเภอ คือ อำเภอโพประทับช้าง และอำเภอบึงนาราง โดยอำเภอโพธิ์ประทับช้าง มี 3 ตำบล คือ ตำบลโพธิ์ประทับช้าง ตำบลไผ่ท่าโพ ตำบลวังจิก รวม 15 หมู่บ้าน 698 หลังคาเรือน นาข้าวที่ยังไม่ได้เก็บเกี่ยวถูกน้ำท่วมเสียหาย 400 ไร่ นอกจากนี้น้ำในแม่น้ำยมล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือน อำเภอบางลาย 2 หมู่บ้าน บ้านเรือนประชาชนที่อยู่ริมตลิ่ง ถูกน้ำท่วม 36 หลังคาเรือน
น.ส.ธนียา นัยพินิจ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร กล่าวว่า จากอิทธิพลพายุคาจิกิ ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน ประกอบกับเขื่อนสิริกิติ์ได้พร่องน้ำอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งมีมวลน้ำสะสมในลำคลองสาขาของแม่น้ำน่านค่อนข้างมาก ส่งผลให้พื้นที่จังหวัดพิจิตร ซึ่งเป็นพื้นที่ราบลุ่มและเป็นพื้นที่รองรับน้ำจากพื้นที่ตอนบนก่อนแม่น้ำน่านจะไหลบรรจบกับแม่น้ำยม ที่อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ โดยขณะนี้ระดับแม่น้ำน่านที่ไหลผ่านอำเภอเมืองพิจิตร อำเภอตะพานหิน และอำเภอบางมูลนาก ระยะทางยาว 97 กิโลเมตร มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว และใกล้จุดวิกฤต เหลืออีกประมาณ 50 เซนติเมตร เท่านั้น
โดยที่สถานีวัดน้ำ N-7A บ้านราชช้างขวัญ ระดับแม่น้ำน่านวัดได้ 09.41 เมตร ระดับตลิ่ง 09.87 เมตร อัตราการไหล 946.50 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งสถานการณ์ในขณะนี้ถือว่าน่าเป็นห่วงหลายจุดโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำ เนื่องจากเขื่อนสิริกิติ์กลับมาเร่งพร่องน้ำเป็น 50 ลบ.ม./วินาที เพื่อจะรองรับพายุลูกใหม่ที่จะเกิดขึ้นอีก และมีมวลน้ำจากพายุคาจิกิ ลูกปัจจุบันนี้ในพื้นที่จังหวัดน่าน ซึ่งมีปริมาณค่อนข้างมากอยู่ คาดว่าการพร่องน้ำดังกล่าวอีกประมาณ 3 วันมวลน้ำดังกล่าวจะเดินทางถึงจังหวัดพิจิตร ซึ่งจะส่งผลกระทบโดยเฉพาะจุดที่ลุ่มต่ำบริเวณคุ้งน้ำ ประตูน้ำ เช่น คุ้งน้ำบ้านราชช้างขวัญ อำเภอเมืองพิจิตร ซึ่งเป็นพื้นที่ต่ำเสี่ยงล้นตลิ่งมาก
ขณะนี้ได้สั่งการให้ตำรวจ ทหาร และ อป.พร. จัดเวรยามเฝ้าระวังและติดตามระดับน้ำน่านจุดดังกล่าว ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมกำชับให้หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล และอบต.ให้จัดเตรียมบุคลากร เครื่องจักร เครื่องมือ ยานพาหะนะ เรือท้องแบน เครื่องสูบน้ำต่างๆ ให้พร้อม พร้อมจัดเวรยามเฝ้าติดตามระดับน้ำตลอด 24 ชั่วโมง หากเกิดวิกฤตล้นตลิ่งให้บูรณาการเข้าช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบทันที
สำหรับจังหวัดพิจิต รขณะนี้ได้รับผลกระทบจากแม่น้ำยมเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน 4 อำเภอ ประกอบด้วย อำเภอสามง่าม 2 ตำบล คือ ตำบลรังนก และตำบลสามง่าม น้ำท่วมบ้าน 159 หลังคาเรือน, อำเภอโพธิ์ประทับช้าง 3 ตำบล ประกอบด้วย ตำบลโพประทับช้าง ตำบลวังจิก และตำบลไผ่ท่าโพ น้ำท่วมบ้านเรือน 698 หลังคาเรือน, อำเภอบึงนาราง 2 ตำบล 2 หมู่บ้าน 36 หลังคาเรือน, อำเภอโพทะเล 2 ตำบล คือ ตำบลทะนง และตำบลบ้านน้อย จำนวน 3 หมู่บ้าน เกือบ 40 หลังคาเรือน