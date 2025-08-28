แม่ฮ่องสอนอ่วม! น้ำท่วมหนัก ถนนขาดยาวกว่า 100 ม. เร่งค้นหาผู้สูญหาย

นายเอกวิทย์ มีเพียร ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน สรุปความเสียหายจากความเสียหายจากเหตุอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ทำให้เกิดน้ำปาไหลากในพื้นที่อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน อำเภอปางมะผ้า อำเภอขุนยวม และอำเภอแม่สะเรียง รวม 13 ตำบล 61 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบจำนวนมาก ถนนหลายเส้นทางได้รับความเสียหาย มีผู้สูญหาย 2 ราย โดยมีปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง ชุดปฏิบัติการพิเศษ ร้อย อส. จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เร่งออกค้นหาผู้สูญหายทั้งสองราย ซึ่งคาดว่าจะถูกน้ำป่าพัดไป เบื้องต้นยังไม่พบ
สำหรับเส้นทางสัญจรหลักได้รับความเสียหาย เส้นทางหมายเลข 108 ซึ่งเป็นเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน และอำเภอขุนยวม โดยเฉพาะจุดบริเวณคอสะพานห้วยโป่ง กม 317-354 หมุ่ที่ 1 ต.ห้วยโป่ง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน ได้รับความเสียหายกว่า 100 เมตร ข้ามลำน้ำแม่จ๋าคอสะพานขาดทำให้รถทุกชนิดไม่สามารถสัญจรผ่านได้ ทำให้อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ถูกตัดขาดจาก อำเภอขุนยวม อำเภอแม่ลาน้อย อำเภอแม่สะเรียง และอำเภอสบเมย ขณะนี้ทุกภาคส่วนกำลังได้ช่วยกันดำเนินการ โดยทางแขวงทางหลวงแม่ฮ่องสอน รวมถึงทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้มีการประสานเพื่อที่จะสร้างสะพานเบลีย์ชั่วคราว ให้พี่น้องได้เดินทางสัญจรได้ ซึ่งจะสามารถดำเนินการให้พี่น้องข้ามไปยังฝั่งอำเภอขุนยวมได้เนี่ยในช่วงของวันจันทร์ที่จะถึงนี้ (วันที่ 1 กันยายน 2568) สำหรับอีกส่วนที่ได้รับความเสียหายก็คือบริเวณบ้านผาบ่อง ตำบลผาบ่อง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน แต่ว่าได้มีการเคลียร์เปิดเส้นทางให้สามารถสัญจรผ่านได้แล้ว แต่ต้องใช้ความระมัดระวัง
โดยพื้นที่เสียหายหนักอยู่ในพื้นที่ ต.ผาบ่อง อ.เมืองฯ มีพื้นที่ได้รับผลกระทบ 2 จุด ได้แก่
– จุดที่ 1 สะพานข้ามน้ำแม่สะมาด ถนนชุมชนบ้านป่าปุ๊ เกิดการทรุดตัว เป็นระยะทาง 60 เมตร ขณะนี้ปิดการสัญจรเป็นการชั่วคราว
– จุดที่ 2 บริเวณแยกทางหลวงหมายเลข 108-บ้านน้ำเพียงดิน ระหว่างบ้านแม่สะกึด หมู่ที่ 4-บ้านห้วยแก้ว หมู่ที่ 7 ตำบลผาบ่อง อ.เมืองฯ ช่วง กม.ที่ 3+006 คอสะพานขาด ความกว้างประมาณ 6 เมตร
เบื้องต้น จังหวัดฯ ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการซ่อมแซม และในส่วนของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้สั่งการให้ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตที่ประจำการอยู่ในพื้นที่นำเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าสนับสนุนการช่วยเหลือร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่ ประกอบด้วย รถขุดล้อยางกู้ภัยปรับระดับล้อยกสูงได้ รถตักหน้าขุดหลัง รถบรรทุกเทท้าย รถขุดตักไฮดรอลิค รถเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย และรถบรรทุกขนาดเล็ก ซึ่งหากเดินทางเข้าถึงพื้นที่จะรับมอบหมายปฏิบัติภารกิจในทันที
ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับอุทกภัยในครั้งนี้ จากการประเมินของหน่วยงานที่รับผิดชอบ เกิดจากการที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีฝนตกอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ทำให้พื้นดินชุ่มน้ำมาก ประกอบกับสภาพพื้นที่เป็นภูเขาสูงชัน ทำให้เกิดป่าจำนวนมากไหลหลากลงมาผ่านทางห้วยลำน้ำแม่จ๋า กับลำน้ำแม่สะมาด เกิดความเสียหายกับทางเส้นทาง 108 ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน
เรื่องของการสำรวจความเสียหายและการช่วยเหลือหลังจากนี้ เรื่องสำคัญเร่งด่วนคือเรื่องของเส้นทางสัญจรที่จะต้องแก้ไขอย่างรวดเร็วให้พี่น้องสามารถเดินทางสัญจรได้
พร้อมกันนี้ ฝากพี่น้องประชาชนชาวแม่ฮ่องสอนขอให้ความมั่นใจในการทำงานของทุกหน่วยงานในจังหวัด มีการร่วมกันทำงานได้มีการพูดคุยกันโดยตลอด และผมจะได้มีการประชุมติดตามความคืบหน้า เรื่องของข้อมูลการช่วยเหลือให้กับทางพี่น้องประชาชนให้เป็นไปอย่างรวดเร็วมากที่สุด
สำหรับประชาชนที่จะเดินทางมาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ยังสามารถเดินทางโดยถนนทางหลวงสาย 1095 เชียงใหม่ ปาย ปางมะผ้า แม่ฮ่องสอน ซึ่งยังสามารถเดินรถได้ตามปกติ