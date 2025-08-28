xs
ราคาทองปรับแล้ว 3 ครั้ง [+50] รูปพรรณขายออก 52,800 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สถานการณ์ราคาทองคำในประเทศ ณ เวลา 13.30 น. มีการปรับเปลี่ยนแล้ว 3 ครั้ง ปรับขึ้นสุทธิ 50 บาท ล่าสุด ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 51,900 บาท ขายออกบาทละ 52,000 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 50,861.80 บาท ขายออกบาทละ 52,800 บาท