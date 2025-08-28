เด้ง! 5 เสือ สน.ดอนเมือง เซ่นฝ่ายปกครองบุกทลายบ่อนพนัน

พล.ต.ต.เจษฎา สวยสม ผบก.น.2 ลงนามคำสั่ง กองบังคับการตํารวจนครบาล 2 ที่ 237/2568 ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2568 ซึ่ง ปรากฏข่าวทางสื่อสังคมออนไลน์ว่า เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2568 เวลาประมาณ 22.00 น. เจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตํารวจสถานีตํารวจนครบาลดอนเมือง ร่วมกันจับกุมตัวผู้ลักลอบเล่นการ พนัน บริเวณซอยสรงประภา 1 แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ซึ่งเหตุดังกล่าวเป็นเขต พื้นที่รับผิดชอบของสถานีตํารวจนครบาลดอนเมือง
โดยมี พ.ต.อ. ภูวดล อุ่นโพธิ เป็น ผู้กํากับการสถานีตํารวจนครบาลดอนเมือง ทั้งนี้ เพื่อให้การปฏิบัติราชการภายในภาพรวมเป็นไปด้วยความ เรียบร้อย มีประสิทธิภาพสมตามความมุ่งหมาย และเกิดประโยชน์แก่ทางราชการ
ดังนั้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 105, 107 ประกอบมาตรา 179 แห่งพระราชบัญญัติตํารวจแห่งชาติ พ.ศ.2565 และระเบียบสํานักงานตํารวจแห่งชาติ ว่าด้วยการสั่งให้ ข้าราชการตํารวจไปปฏิบัติราชการภายในสํานักงานตํารวจแห่งชาติ พ.ศ.2566 และคําสั่งสํานักงาน ตํารวจแห่งชาติ ที่ 234/2558 ลงวันที่ 27 เมษายน 2558 เรื่อง การพิจารณาเจ้าหน้าที่ตํารวจที่บกพร่อง ในการป้องกันและปราบปรามอบายมุข จึงให้ข้าราชการตํารวจไปปฏิบัติราชการศูนย์ปฏิบัติการกองบังคับการ ตํารวจนครบาล 2 โดยขาดจากต้นสังกัดเดิม เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่ผู้บังคับการตํารวจนครบาล 2 มอบหมาย จนกว่าจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลง ดังนี้
1. พ.ต.อ. ภวดล อุ่นโพธิ ผู้กํากับการสถานีตํารวจนครบาลดอนเมือง
2. พ.ต.ท. คณิณ ค้ำคูณ รองผู้กํากับการป้องกันปราบปราม สถานีตํารวจนครบาลดอนเมือง
3. พ.ต.ท อำนาจ ฉ่ำชะเอม รองผู้กํากับการสืบสวน สถานีตํารวจนครบาลดอนเมือง
4. พ.ต.ต. กิตติศักดิ์ จันทจิต สารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตารวจนครบาลตอนเมือง
5. พ.ต.ท. ภาคิน ดอกไม้ สารวัตรสืบสวน สถานีตํารวจนครบาลดอนเมือง
และให้ข้าราชการตํารวจรักษาราชการแทน ดังนี้
1. พ.ต.อ. เรวัตร จิตรเอื้อ ผู้กำกับการ (สอบสวน) กลุ่มงานสอบสวน กองบังคับการ ตํารวจนครบาล 2 รักษาราชการแทน ผู้กํากับการสถานีตํารวจนครบาลดอนเมือง
2. พ.ต.ท. รุ่งโรจน์ อำรุงแคว้น รองผู้กํากับการฝ่ายอํานวยการ กองบังคับการตํารวจ นครบาล 2 รักษาราชการแทน รองผู้กํากับการป้องกันปราบปราม สถานีตํารวจนครบาลดอนเมือง
3. พ.ต.ท. เปรมศักด์ ทองอ่อน รองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวน กองบังคับการตำรวจ นครบาล 2 รักษาราชการแทน รองผู้กํากับการสืบสวนสอบสวน สถานีตํารวจนครบาลดอนเมือง
4. พ.ต.ท. พลภัทร์ แก้วอาษา สารวัตรฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตำรวจนครบาล 2 รักษาราชการแทน สารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตํารวจนครบาลดอนเมือง
5. พ.ต.ต. ธนภัทร กําลังแรง สารวัตรสืบสวนสอบสวน กองบังคับการตำรวจนครบาล 2 รักษาราชการแทน สารวัตรสืบสวนสอบสวน สดานีตํารวจนครบาลดอนเมือง
ทั้งนี้ ตังแต่วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2568 จนกว่าจะมีคําสั่งเปลี่ยนแปลง