"ภูมิธรรม"ยันจับบ่อนดอนเมืองไม่เกี่ยวโผ ตร. ไม่โยงการเมือง

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระมหาดไทย ในฐานะรักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีฝ่ายปกครองลงพื้นที่บุกจับบ่อนการพนันที่ดอนเมือง เมื่อคืนที่ผ่านมา เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งโยกย้ายตำรวจ ที่จะมีการประชุม ก.ตร. วันนี้ (28 ส.ค.) หรือไม่ ว่า ไม่เกี่ยว เพราะเรื่องนี้เป็นนโยบายอยู่แล้ว ในเรื่องการปราบปรามผู้มีอิทธิพล บ่อนการพนัน คอลเซ็นเตอร์ และสถานบันเทิง ที่มั่วสุมยาเสพติด เป็นนโยบายที่ต้องทำอยู่แล้ว ที่ผ่านมาได้สั่งการให้ไปปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งเมื่อวาน (27 ส.ค.) ที่ตนเดินทางไปเอง เพราะเมื่อวานพอมีเวลา ออกจากสถานทูตนิวซีแลนด์ก็เดินทางไปทันที ซึ่งได้เห็นสภาพของความเป็นจริง เห็นการทำงานของเจ้าหน้าที่ และเห็นปัญหาอีกหลายอย่าง จะได้นำมาประกอบในการวางแผน จัดการให้เหมาะสมถูกต้องมากยิ่งขึ้น ยืนยันว่าไม่เกี่ยวกับเรื่องโยกย้ายซึ่งว่าไปตามระบบอยู่แล้ว
ขณะเดียวกัน ยืนยันด้วยว่า การบุกจับบ่อนครั้งนี้ไม่มีเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง
เมื่อถามว่าการบุกจับบ่อนเมื่อคืนเป็นการสนธิกำลังร่วมกับตำรวจ หรือมีเพียงเจ้าหน้าที่ของฝ่ายปกครอง นายภูมิธรรม กล่าวว่า เริ่มต้นจากฝ่ายปกครองที่ได้รับการร้องทุกข์มาจากชาวบ้านในแถบนั้น โดยแจ้งมาที่กรมการปกครอง จากนั้นก็ได้ทำการสืบสวนสอบสวนมาเป็นเวลาประมาณเดือนกว่าๆ กระทั่งมั่นใจในข้อมูล และสำรวจทางเข้าออก ซึ่งบ่อนที่จับกุมเมื่อวานนี้ถือว่าเป็นบ่อนใหญ่ มีประตูเข้าออก 5 ชั้น และมีประตูเหล็ก ถึงขนาดที่เราต้องทุบและพังประตูเข้าไป ก็จับนักพนันได้ 200 คน เงินหมุนเวียนเดือนละไม่ต่ำกว่า 300-400 ล้านบาท และอาจจะถึง 500 ล้านบาท และพบบัญชีธนาคาร 17 บัญชี ซึ่งเป็นของบุคคลเดียวกัน มีเงินหมุนเวียนค่อนข้างมาก รวมแล้วน่าจะเป็น 1,000 ล้านบาท