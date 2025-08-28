ญี่ปุ่นเตือนภัยระดับ 3! ภูเขาไฟชินโมเอะปะทุ ห้าม ปชช.เข้าใกล้

ภูเขาไฟชินโมเอะ ซึ่งตั้งอยู่บนเกาะคิวชูทางตะวันตกเฉียงใต้ของญี่ปุ่น เกิดการปะทุขึ้นในวันนี้ (28 ส.ค.) เมื่อเวลา 04.53 น. ตามเวลาท้องถิ่น ส่งเถ้าถ่านพวยพุ่งสูง 5,500 เมตรเหนือยอดภูเขาไฟ
ภูเขาไฟชินโมเอะมีความสูง 1,421 เมตร ตั้งอยู่บริเวณรอยต่อของจังหวัดคาโกชิมะ และจังหวัดมิยาซากิ โดยเป็นหนึ่งในภูเขาไฟที่ยังคุกรุ่นอยู่ 50 ลูก ในญี่ปุ่น ที่ได้รับการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่อง
เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน ที่ผ่านมา ภูเขาไฟชินโมเอะเกิดการปะทุเป็นครั้งแรกในรอบ 7 ปี หรือนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2561 ส่วนการปะทุครั้งล่าสุดในวันนี้ถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่วันที่ 3 กรกฎาคม ที่มีความรุนแรงจนเถ้าถ่านพวยพุ่งสูงถึง 5,000 เมตรเหนือยอดภูเขาไฟ
สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่น (JMA) ได้ประกาศเตือนภัยระดับ 3 จากทั้งหมด 5 ระดับ และขอให้ประชาชนอย่าเข้าใกล้ปากปล่องภูเขาไฟ ทั้งในจังหวัดคาโกชิมะและจังหวัดมิยาซากิ