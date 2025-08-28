"จุลพันธ์"แจงสภาฯ ยันเดินหน้าคดีตั๋ว PN นายกฯ

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รมช.คลัง ตอบกระทู้ถามสดของนายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน เกี่ยวกับความคืบหน้าการตรวจสอบตั๋วสัญญาใช้เงิน (Promissory Note : PN) ของน.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ว่า กรมสรรพากรไม่ได้นิ่งนอนใจ โดยเริ่มตรวจสอบตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2568 และอยู่ระหว่างสืบหาข้อเท็จจริง โดยได้เชิญบริษัทที่เกี่ยวข้อง 7 แห่งให้ข้อมูล ก่อนดำเนินการสอบสวนเพิ่มเติม รวมถึงการเชิญน.ส.แพทองธารและครอบครัวมาชี้แจง
นายจุลพันธ์ ยืนยันว่า การพิจารณาเป็นไปตามขั้นตอนกฎหมาย ไม่สามารถเร่งรัดเป็นพิเศษได้ เพราะเป็นคดีภาษีที่มีหลายกรณี ทั้งของภาคเอกชน อดีตนายกฯ เศรษฐา ทวีสิน และคดีการโอนเงินสนับสนุนม็อบทางการเมืองในอดีต ซึ่งล้วนต้องได้รับการตรวจสอบอย่างเท่าเทียม
ทั้งนี้ กรมสรรพากรต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่ใช้กลไกรัฐเพื่อทำลายฝ่ายการเมือง พร้อมย้ำว่าหากข้อร้องเรียนมีมูล จะส่งเข้าสู่คณะกรรมการวินิจฉัย แต่หากไม่พบมูลก็จะยุติเรื่องทันที
ด้านนายวิโรจน์ แสดงความกังวลต่อการที่ไม่สามารถกำหนดกรอบเวลาการพิจารณาได้ อาจสะท้อนถึงการบริหารงานที่ล่าช้า พร้อมกล่าวพาดพิงด้วยว่า หากตั้งคณะกรรมการพิจารณาตั๋ว PN ขึ้น ควรเชิญนายทักษิณ ชินวัตร มาร่วมเป็นเสมียน เพราะใช้ตั๋ว PN คล่องที่สุด