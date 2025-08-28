IATA เสนอขยายอายุเกษียณนักบินเป็น 67 ปี รองรับดีมานด์การบิน

สมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) ซึ่งเป็นตัวแทนของสายการบินราว 350 แห่งทั่วโลก ได้ยื่นข้อเสนอให้องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ปรับอายุเกษียณสำหรับนักบินพาณิชย์จาก 65 ปี เป็น 67 ปี โดยให้เหตุผลว่าความต้องการการเดินทางทางอากาศทั่วโลกกำลังแซงหน้าจำนวนนักบินที่มีอยู่ในปัจจุบัน
ICAO ซึ่งเป็นหน่วยงานของสหประชาชาติ (UN) จะพิจารณาข้อเสนอดังกล่าวในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติในวันที่ 23 กันยายนนี้ โดยเมื่อปี 2549 ICAO เคยขยายอายุเกษียณนักบินจาก 60 ปี เป็น 65 ปีมาแล้ว
กฎระเบียบระหว่างประเทศห้ามไม่ให้นักบินสายการบินที่มีอายุมากกว่า 65 ปี ทำการบินเที่ยวบินระหว่างประเทศ และหลายประเทศรวมถึงสหรัฐฯ ใช้กฎระเบียบเดียวกันนี้ภายในประเทศด้วยเช่นกัน
IATA ระบุในเอกสารที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ ICAO ว่า การขยายข้อจำกัดด้านอายุออกไปอีก 2 ปี เป็นขั้นตอนที่ต้องระมัดระวังแต่สมเหตุสมผลและสอดคล้องกับความปลอดภัย โดยยังคงต้องมีนักบินอย่างน้อย 2 คน ปฏิบัติการในแต่ละเที่ยวบิน โดยนักบินคนหนึ่งต้องมีอายุน้อยกว่า 65 ปี หากนักบินอีกคนมีอายุมากกว่านั้น