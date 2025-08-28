ปปง.เตรียมขายทอดตลาดสินค้าแบรนด์เนมกว่าร้อยรายการ 3 ก.ย.นี้

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เตรียมขายทอดตลาดทรัพย์สินประเภทกระเป๋าสะพาย หมวก แว่นตา และทรัพย์สินอื่น จำนวน 105 รายการ โดยวิธีการประมูลปากเปล่าในวันพุธที่ 3 กันยายน 2568 มีรายการทรัพย์สินที่น่าสนใจ ดังนี้
– กระเป๋า ยี่ห้อ HERMES จำนวน 1 ใบ ราคาเริ่มต้น 150,000 บาท
– กระเป๋า ยี่ห้อ CHANEL สีดำ จำนวน 1 ใบ ราคาเริ่มต้น 70,000 บาท
– กระเป๋า ยี่ห้อ DIOR รุ่น Lady 10 สีเทา จำนวน 1 ใบ ราคาเริ่มต้น 60,000 บาท
– กระเป๋า ยี่ห้อ CHANEL สีกรมท่า จำนวน 1 ใบ ราคาเริ่มต้น 50,000 บาท
– กระเป๋า ยี่ห้อ CHANEL จำนวน 1 ใบ ราคาเริ่มต้น 40,000 บาท
– กระเป๋า ยี่ห้อ LOUIS VUITTON มีกุญแจ จำนวน 1 ใบ ราคาเริ่มต้น 40,000 บาท
– กระเป๋า ยี่ห้อ HERMES รุ่น Garden Party 30 สีดำ พร้อม Charm และผ้าพันกระเป๋า จำนวน 1 ใบ ราคาเริ่มต้น 40,000 บาท
– กระเป๋า ยี่ห้อ LOUIS VUITTON จำนวน 1 ใบ ราคาเริ่มต้น 30,000 บาท
– กระเป๋า ยี่ห้อ LOUIS VUITTON จำนวน 1 ใบ ราคาเริ่มต้น 30,000 บาท
– กระเป๋าสะพาย ยี่ห้อ DIOR จำนวน 1 ใบ ราคาเริ่มต้น 30,000 บาท
– กระเป๋า ยี่ห้อ PRADA จำนวน 1 ใบ ราคาเริ่มต้น 20,000 บาท
– กระเป๋า ยี่ห้อ PRADA เพชรดำ จำนวน 1 ใบ ราคาเริ่มต้น 20,000 บาท
– กระเป๋า ยี่ห้อ LOUIS VUITTON จำนวน 1 ใบ ราคาเริ่มต้น 15,000 บาท
– กระเป๋าสตางค์ ยี่ห้อ GOYARD สีเขียว จำนวน 1 ใบราคาเริ่มต้น 15,000 บาท
– กระเป๋า ยี่ห้อ SAINT LAURENT สีดำ จำนวน 1 ใบ ราคาเริ่มต้น 15,000 บาท
– ผ้าพันคอ ยี่ห้อ CHANEL สีดำ จำนวน 1 ผืน ราคาเริ่มต้น 10,000 บาท