ปภ. ส่ง Cell Broadcast แจ้งเตือนภัยขั้นรุนแรง สถานการณ์น้ำ จ.สุโขทัย

เมื่อเวลา 10.24 น. (28 ส.ค. 68) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ส่ง Cell Broadcast แจ้งเตือนภัยขั้นรุนแรง เตือนแม่น้ำล้นตลิ่ง โดย ปภ.และ จ.สุโขทัย ได้ติดตามสถานการณ์น้ำที่ จ.สุโขทัย พบว่าน้ำจากแม่น้ำยมล้นคันกั้นน้ำ จะส่งผลกระทบพื้นที่ริมแม่น้ำ/ที่ลุ่มต่ำ ต.ปากแคว ต.ยางซ้าย อ.เมืองฯ ให้ผู้อยู่พื้นที่เสี่ยงข้างต้นยกของขึ้นที่สูง รีบเคลื่อนย้ายรถไปในที่สูง เคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบาง เช่น ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงไปยังที่ปลอดภัย และปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่
ขณะที่สมาคมกู้ภัยบางแก้ว สุโขทัย ลงพื้นที่ช่วยอพยพผู้ป่วยติดเตียง ภายในวัดปากแคว ต.ปากแคว อพยพไปยังศูนย์พักพิง วัดบางคลอง อ.เมืองสุโขทัย ท่ามกลางระดับน้ำที่ท่วมสูงและไหลเชี่ยวกราก