"ทิดอลงกต-หมอบี"นอนคุกคืนแรกไม่ซึม รอกักโรคครบ 5 วัน ส่งขังแดนที่เหมาะสม

นางกนกวรรณ จิ๋วเชื้อพันธุ์ ผบ.เรือนจำจังหวัดนนทบุรี ในฐานะรองโฆษกกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า วานนี้ (27 ส.ค.) เวลาประมาณ 17.30 น. เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานคร รับตัวนายอลงกต พูลมุข อดีตเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ คดีเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมนายเสกสันน์ หรือ หมอบี คดีสนับสนุนเจ้าพนักงานเบียดบังยักยอกทรัพย์ฯ จากศาลอาญาทุจริตฯ โดยตรวจร่างกายทั่วไปปกติ ทั้ง 2 ราย มีประวัติมีโรคประจำตัวและมียารับประทานประจำติดตัวมาด้วย ซึ่งเรือนจำอนุญาตให้ใช้ยาได้ โดยวันนี้ (28 ส.ค.) แพทย์ประจำเรือนจำจะเข้าตรวจอีกครั้ง และให้นำประวัติการรักษามาประกอบการรักษาต่อเนื่อง
สำหรับนายอลงกต เดินได้เอง ไม่ใช้รถเข็น ไม่ได้แสดงอาการเครียดนัก ส่วนนายเสกสันน์ ตรวจประเมินสุขภาพจิตพบความเครียดเล็กน้อย พูดคุยปกติ ไม่ได้ซึมหรือแยกตัว ไม่ได้ร้องขออะไรเป็นพิเศษ ทางเรือนจำจึงได้แนะนำการปฏิบัติตนภายในเรือนจำสำหรับผู้ต้องขังเข้าใหม่ ซึ่งได้ให้ความร่วมมืออย่างดี หลังจากการตรวจแรกรับได้แยกกักโรค 5 วัน ที่แดนกักโรค เมื่อครบกำหนดกักโรค จะนำเข้าประชุมคณะทำงานเพื่อจำแนกลักษณะผู้ต้องขังประจำเรือนจำ ส่งขังแดนที่เหมาะสมต่อไป เบื้องต้นจะไม่ขังด้วยกัน โดยมื้อแรกในเรือนจำเป็นเมนูแกงเผ็ดไก่ ปลาราดพริก ข้าวสวย รับประทานได้ปกติ
ส่วนการเยี่ยม ทนายความจะเยี่ยมได้ตั้งแต่วันนี้ (28 ส.ค.) แต่ญาติจะสามารถเยี่ยมได้หลังจากการกักโรคครบ 5 วัน ในวันที่ 2 กันยายน ทั้งนี้ คืนที่ผ่านมา นอนหลับได้ โดยรวมอยู่ระหว่างปรับตัว ซึ่งปกติ