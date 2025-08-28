กองปราบฯ แนะบุคคลใกล้ชิดวัดพระบาทน้ำพุแสดงตัวคืนทรัพย์ที่ถือครองแทน

พ.ต.อ.เอนก เตาสุภาพ รองผู้บังคับการปราบปราม (รอง ผบก.ป.) เปิดเผยความคืบหน้าคดีวัดพระบาทน้ำพุ ว่า วันนี้ยังไม่มีการนัดประชุม แต่คณะทำงานจะดูรายละเอียดในหลักฐานที่ได้ไปตรวจค้นมา ส่วนเส้นเงินกว่าพันล้านบาทที่เจ้าหน้าที่พบ ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบจากทางสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) รวมถึงการตรวจสอบจากเอกสาร จะต้องใช้ระยะเวลา เพราะต้องตรวจสอบในส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เช่น ประเด็นเรื่องการตรวจสอบเช็ค 100 ล้านบาท
ส่วนกรณีที่เงินส่วนใหญ่จะเป็นเงินสดมากกว่าการทำธุรกรรมออนไลน์ พ.ต.อ.เอนก บอกว่า จะต้องตรวจสอบด้วยว่ามีความผิดปกติ หรือมีข้อพิรุธอะไรหรือไม่ แต่เป็นที่น่าสังเกตว่าในยุคนี้เป็นยุคของการโอนเงินได้ง่าย เหตุใดจึงมีการใช้เงินสด ขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการขยายผลตรวจสอบว่าการใช้เงินสดมีความพยายามจงใจในการปกปิดได้หรือไม่
ส่วนประเด็นระหว่างหมอบี และอดีตพระอลงกต ใครมีทรัพย์สินมากกว่ากัน เบื้องต้นพบว่าการตรวจสอบรายการทรัพย์สินของอดีตพระอลงกต จะมีน้อยกว่า เพราะทรัพย์สินส่วนใหญ่ให้บุคคลใกล้ชิดถือครองแทน ส่วนตัวของหมอบี จริงๆ ก็มีไม่มาก เท่าที่เห็นก็มีแค่บ้าน และรถเท่านั้น
สำหรับเรื่องการอายัดทรัพย์สินเพิ่มเติม ขณะนี้ยังไม่มีข้อสรุปเพราะอยู่ระหว่างการตรวจสอบ เนื่องจากพบการกระจายของเส้นเงินจำนวนมาก ต้องดูว่ามีทรัพย์สินที่ผิดปกติอยู่ที่ส่วนใด อยู่ที่ใคร ตอนนี้ต้องให้เวลาเจ้าหน้าที่ในการตรวจสอบก่อน เนื่องจากทรัพย์สินมีเป็นจำนวนมาก โดยหลักฐานที่ได้มาในขณะนี้มีมาเยอะ และมีหลากหลายมาก
ขณะที่บุคคลที่ถือครองทรัพย์สินของวัดแทนอดีตพระอลงกต พ.ต.อ.เอนก ระบุว่า บุคคลใดที่เกี่ยวข้องต้องรีบมาแสดงเจตนาให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบ ไม่ใช่มีครอบครองอยู่จนตำรวจตรวจเจอเอง อันนี้ถือว่ามีพิรุธก็จะเกี่ยวข้องด้วยแน่นอน แต่ตอนนี้ตำรวจยังไม่ได้กำหนดระยะเวลา แต่ขอให้รีบแสดงตัว เพราะถ้ามาช้าก็จะบ่งชี้ถึงเจตนาปิดบังซ่อนเร้น แต่คนที่รีบแสดงตัวถือว่าแสดงเจตนาบริสุทธิ์