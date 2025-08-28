TMAC ประณามกัมพูชาไม่จริงใจแก้ปัญหา จงใจละเมิดข้อตกลงหยุดยิง

พ.อ.ศิวะ หว่างอากาศ โฆษกศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ (TMAC) กล่าวถึงกรณีทหารไทยเหยียบทุ่นระเบิดสังหารบุคคลบริเวณด้านทิศตะวันตกของปราสาทตาควาย อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์ ที่ฝ่ายกัมพูชาลอบวางไว้ล่าสุด ว่า เหตุเกิดในช่วง เวลา 15.45 น. เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2568 ระหว่างที่ทหารไทยกำลังปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนตามเส้นทางที่ปฏิบัติประจำวัน
ทั้งนี้ นับเป็นเหตุการณ์ครั้งที่ 3 หลังจากฝ่ายไทยและกัมพูชาได้มีข้อตกลงหยุดยิงร่วมกันจากที่ประชุมคณะกรรมการชายแดนทั่วไป (GBC) ไทย-กัมพูชา โดยการกระทำของฝ่ายกัมพูชาในครั้งนี้ปรากฏชัดเจนว่าฝ่ายกัมพูชายังคงจงใจละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการละเมิตอนุสัญญาออตตาวา ถือเป็นการลอบโจมตีกำลังพลฝ่ายไทยด้วยเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์ สะท้อนให้เห็นถึงพฤติกรรม ที่มุ่งคุกคามฝ่ายไทยและรุกล้ำอาณาเขตของไทยอย่างชัดเจน
ศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติ ขอประณามการกระทำของฝ่ายกัมพูชาว่าแสดงออกถึงความไม่จริงใจในการร่วมกันแก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างประเทศทั้งสอง เป็นอุปสรรคสำคัญในการนำไปสู่การสร้างสันติภาพในภูมิภาค รวมทั้ง เป็นการบั่นทอนความเชื่อมั่นต่อทุกประเด็นที่กัมพูชาเคยให้คำมั่นต่อประชาคมโลกในทุกกรอบเวทีประชุมต่าง ๆ ที่ผ่านมา