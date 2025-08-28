มท.1 นำทีมเปิดปฏิบัติการ "สิงห์ปราบพยศ" ทลายบ่อนดอนเมืองในตำนาน

ชุดปฏิบัติการพิเศษ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เปิดปฏิบัติการ "สิงห์ปราบพยศ" ปิดล้อมทลายบ่อนดอนเมืองในตำนาน เป็นจุดที่โดนทั้งตำรวจ ทหาร และกรมการปกครอง บุกเข้าจับกุมนับครั้งไม่ถ้วน
ครั้งนี้กรมการปกครองนำกำลังเข้าพื้นที่ตามช่องทางเข้า-ออกทุกทาง พบมีประตูเหล็กขนาดใหญ่ปิดกั้นอยู่ จึงใช้อุปกรณ์ตัดเหล็กเข้าตัดประตูเป็นช่องเพื่อให้เจ้าหน้าที่บุกเข้าไปด้านใน ภายในพบนักพนันกว่า 200 คน โดยใช้พื้นที่ของสนามฟุตบอลหญ้าเทียม และพื้นที่อาคารที่อยู่ใกล้เคียง เป็นห้องพนันแบบครบวงจร 5 ห้อง นอกจากนี้ ยังมีการตั้งร้านอาหารและน้ำดื่ม เหมือนเป็นตลาดนัดย่อมๆ ในพื้นที่
นายภูมิธรรม เวชยชัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในฐานะรักษาการนายกรัฐมนตรี ได้เข้าตรวจสอบในจุดดังกล่าว พร้อมเปิดเผยว่า บ่อนพนันดังกล่าวพบมียอดเงินหมุนเวียนกว่า 5-10 ล้านบาทต่อวัน มีเงินหมุนเวียนเดือนละ 300-400 ล้านบาท โดยจะเปิดให้เล่นตั้งแต่ 10 โมงเช้า ไปจนถึง 6 โมงเช้าของอีกวัน เฉพาะบริเวณห้อง VIP เวลา 1 ชั่วโมง จะมีเงินหมุนเวียนบนโต๊ะพนันประมาณ 3-4 ล้านบาท
จากการตรวจสอบ ขณะนี้ทราบแล้วว่าเจ้าของพื้นที่คือใคร และทราบคนเช่าพื้นที่ดังกล่าวแล้ว แต่ต้องให้ตำรวจสืบสวนสอบสวนว่าเจ้าของบ่อนและผู้เช่ามีส่วนเกี่ยวข้องกันหรือไม่ ส่วนสมุดบัญชีธนาคารที่พบซึ่งเป็นชื่อของหญิงคนหนึ่ง ขณะนี้ยังไม่ทราบว่าหญิงคนดังกล่าวมีความเกี่ยวพันกับคนเช่าและเจ้าของบ่อนอย่างไร
ส่วนปัญหาเรื่องเกี่ยวกับจุดแข็งของบ่อนดังกล่าวที่มักจะฟ้องร้องเจ้าหน้าที่ที่เข้าตรวจค้น แต่จากการเข้าตรวจค้นในครั้งนี้ทำให้เห็นแล้วว่าเจ้าหน้าที่สามารถเข้าดำเนินการได้ ในเบื้องต้นจะให้เจ้าหน้าที่รวบรวมพยานหลักฐานและดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะพิจารณาเรื่องการงดใช้พื้นที่ดังกล่าว เนื่องจากมีการเข้าจับกุมโดยหน่วยงานต่างๆ รวมแล้วมากกว่า 20 ครั้ง