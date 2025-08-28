"สุริยะ"สั่ง ทล.-ทช. เฝ้าระวังเหตุน้ำท่วม-น้ำป่าไหลหลาก

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยา ได้ประกาศเรื่อง "พายุคาจิกิ" ส่งผลให้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยในหลายพื้นที่ โดยล่าสุดได้เกิดเหตุอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก และดินสไลด์ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนั้น ตนได้มีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กรมทางหลวง (ทล.) กรมทางหลวงชนบท (ทช.) เฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์อุทกภัยอย่างใกล้ชิด และเร่งบูรณะเส้นทางที่ประสบเหตุน้ำท่วมให้สามารถสัญจรได้อย่างปลอดภัยโดยเร็วที่สุด
นอกจากนี้ ได้มอบหมายให้ดำเนินการติดตั้งป้ายเตือน ป้ายแนะนำเส้นทางเสี่ยงบริเวณสายทางที่ได้รับผลกระทบ พร้อมจัดเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์ เพื่อเข้าช่วยเหลือประชาชนภายใน 24 ชั่วโมง รวมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรายงานผลการดำเนินงานมายังกระทรวงคมนาคม เพื่อรับทราบสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ และเตรียมความพร้อมในขั้นตอนการป้องกัน (ก่อนเกิดภัย) การเผชิญเหตุ (ขณะเกิดภัย) และขั้นการฟื้นฟู (หลังเกิดภัย) นำไปสู่การบรรเทา แก้ไข หรือคลี่คลายสถานการณ์ในพื้นที่ให้สำเร็จลุล่วงโดยเร็ว
อย่างไรก็ตาม กระทรวงคมนาคมและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมเข้าดูแลประชาชนอย่างใกล้ชิด เพื่อไม่ให้สถานการณ์ดังกล่าว เกิดผลกระทบต่อการเดินทางของประชาชน หากมีสถานการณ์ผิดปกติ จะเร่งส่งหน่วยงานเข้าพื้นที่และเร่งจัดการโดยทันที พร้อมกันนี้ ประชาชน สามารถสอบถามข้อมูลการเดินทางเพิ่มเติมหรือแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายระหว่างการเดินทางได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง) สายด่วนมอเตอร์เวย์ 1586 กด 7 และตำรวจทางหลวง 1193 ขณะที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท โทร. 1146