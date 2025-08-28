น้ำป่าหลาก ดินโคลนถล่มบ้านปางอุ๋ง อ.แม่แจ่ม ยืนยันเสียชีวิต 4 ราย

จากเหตุพายุฝนฟ้าคะนองในพื้นที่ อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เมื่อค่ำคืนที่ผ่านมา ทำให้พื้นที่บ้านปางอุ๋ง ม.1 ต.แม่ศึก อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ เกิดน้ำป่าหลากและดินสไลด์ และบ้านเรือนของประชาชนถูกน้ำพัด ดินโคลนถล่มทับพังเสียหาย และมีรายงานล่าสุดพบผู้เสียชีวิตแล้ว 3 ราย เป็นหญิงคนไทย 2 ราย เด็กชาย 1 ราย สูญหาย 6 ราย ผู้บาดเจ็บ 15 ราย เป็น ชาย 9 ราย หญิง 6 ราย
ขณะที่ตลอดทั้งวันเมื่อวานนี้ เจ้าหน้าที่กู้ภัย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวของได้เร่งเข้าสำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ โดยพบว่ามีความเสียหายที่เกิดขึ้นขยายเป็นวงกว้าง จนต้องมีการอพยพผู้อยู่อาศัย และประชาชนในพื้นที่ออกไปเพื่อความปลอดภัย และยังคงมีการจัดชุดเจ้าหน้าที่เร่งระดมออกค้นหาผู้สูญหายจากเหตุการณ์นี้อย่างต่อเนื่อง โดยนำผู้อพยพไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายดีขึ้น
ล่าสุดเมื่อช่วงเย็นวานนี้ มีรายงานจากทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยในพื้นที่ว่า มีการค้นพบร่างของเด็กหญิงวัย 12 ปี ที่แจ้งว่าสูญหายในช่วงเช้าแล้ว และรวมยอดผู้เสียชีวิตแล้ว 4 ราย โดยในส่วนของการค้นหาผู้สูญหายและช่วยเหลือผู้ประสบภัยของทางเจ้าหน้าที่ยังคงดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง