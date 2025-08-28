วธ.ประกาศรางวัลศิลปินแห่งชาติปี 2567 – เชิดชู เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์ "สิริศิลปิน ศิลปินแห่งชาติ"

กระทรวงวัฒนธรรม โดยคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้ถวายพระเกียรติพระสมัญญา "สิริศิลปิน ศิลปินแห่งชาติ" แด่ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และประกาศยกย่องเชิดชูให้เป็นผู้ที่ทรงสร้างสรรค์ผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติ อันเนื่องจากพระปรีชาสามารถและพระกรณียกิจอันทรงคุณูปการด้านทัศนศิลป์ จิตรกรรม เป็นที่ประจักษ์ในวงวิชาการศิลปะ อีกทั้งยังทรงมีบทบาทสำคัญในการธำรงอัตลักษณ์ของชาติอย่างสง่างาม นับเป็นพระกรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
สำหรับปีพุทธศักราช 2567 มีจำนวนศิลปินที่มีผู้เสนอชื่อเข้ารับการพิจารณาเป็น ศิลปินแห่งชาติทุกสาขา รวมทั้งสิ้น 1 พระองค์ 573 คน และมีรายชื่อผู้ที่ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ ดังนี้ สาขาทัศนศิลป์ 1 พระนาม คือ ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี (จิตรกรรม) ซึ่งคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระสมัญญา สิริศิลปิน ศิลปินแห่งชาติ
สาขาทัศนศิลป์ อีก 3 รายชื่อ ได้แก่
1) นายผ่อง เซ่งกิ่ง (จิตรกรรม)
2) รองศาสตราจารย์วิวัฒน์ เตมียพันธ์ (สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น)
3) นายสมลักษณ์ ปันติบุญ (เครื่องปั้นดินเผา)
สาขาวรรณศิลป์ ได้แก่
1) นายเรวัตร์ พันธุ์พิพัฒน์
สาขาศิลปะการแสดง ได้แก่
1) นายนฤพนธ์ ดุริยพันธ์ (ดนตรีไทย - ขับร้อง)
2) นายปกรณ์ พรพิสุทธิ์ (นาฏศิลป์ไทย - โขน ละคร)
3) นายวิโรจน์ อยู่สวัสดิ์ (นาฏศิลป์ไทย - โขนลิง)
4) นายดนู ฮันตระกูล (ดนตรีไทยสากล)
5) พันตรี ประพัชศักดิ์ จันทร์เปล่ง (นักร้องเพลงลูกทุ่ง)
6) นางนันทวัน เมฆใหญ่ สุวรรณปิยะศิริ (ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์)
ศิลปินแห่งชาติทุกท่านจะได้รับสวัสดิการ ดังต่อไปนี้ (1) ค่าตอบแทนรายเดือน ๆ ละ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาท) ตลอดระยะเวลาที่มีชีวิตอยู่ (2) ค่ารักษาพยาบาลตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลโดยอนุโลม เว้นแต่มีสิทธิเบิกจากหน่วยงานอื่น ให้เบิกจากหน่วยงานนั้นก่อน ถ้าเบิกจากหน่วยงานนั้นได้ต่ำกว่าสิทธิ ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล ให้มีสิทธิเบิกในส่วนที่ยังขาดอยู่ได้อีก ภายในวงเงิน ไม่เกิน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาท) ต่อปีงบประมาณ (3) เงินช่วยเหลือประสบสาธารณภัยเท่าที่เสียหายจริง รายละไม่เกิน 50,000 บาท (ห้าหมื่นบาท) ต่อครั้ง (4) ค่าของเยี่ยมในยามเจ็บป่วยหรือในโอกาสสำคัญเท่าที่จ่ายจริง รายละไม่เกิน 3,000 บาท (สามพันบาท) ต่อครั้ง สำหรับกรณีเสียชีวิต จะได้รับเงินช่วยเหลือบำเพ็ญกุศลศพ รายละ 20,000 บาท (สองหมื่นบาท) และเงินช่วยเหลือค่าจัดทำหนังสือเผยแพร่ผลงานเมื่อเสียชีวิต เท่าที่จ่ายจริง รายละไม่เกิน 150,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นบาท)
ปัจจุบัน มีศิลปินแห่งชาติได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติแล้ว ตั้งแต่ พ.ศ. 2528 - 2566 จำนวน 367 คน และ พ.ศ. 2567 จำนวน 1 พระองค์ และ 10 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 1 พระองค์ และ 377 คน แบ่งออกเป็น 3 สาขา ได้แก่ (1) สาขาทัศนศิลป์ จำนวน 1 พระองค์ 112 คน (2) สาขาวรรณศิลป์ จำนวน 65 คน และ (3) สาขาศิลปะการแสดง จำนวน 20 คน