ราคาทองเปิดปรับลง [-50] รูปพรรณขายออก 52,700 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองประจำวันที่ 28 สิงหาคม 2568 ครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09.06 น. ราคาทองปรับลดลง 50 บาท ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 51,800 บาท ขายออกบาทละ 51,900 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 50,770.84 บาท ขายออกบาทละ 52,700 บาท