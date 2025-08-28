สถานการณ์ชายแดน 7 จังหวัดยังปกติ ชี้กัมพูชาละเมิดข้อตกลงหยุดยิงต่อเนื่อง

เวลา 07.00 น. (28 ส.ค. 68) นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ โฆษกประจำสำนายกรัฐมนตรี และคณะกรรมการศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์ชายแดนไทย – กัมพูชา (ศบ.ทก.) รายงานว่า สถานการณ์ชายแดน 11 จุด ใน 7 จังหวัด ยังปกติ กองทัพไทยยังคงตรึงกำลังและเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อป้องกันการรุกล้ำอธิปไตยในทุกรูปแบบ
ขณะที่ ศบ.ทก. รับรายงานจากกองทัพบก ยืนยันว่า การวางลวดหนามในทุกจุดนั้นเป็นไปตามข้อตกลงหยุดยิงและอยู่ในเขตอธิปไตยของไทย ไม่มีการรุกล้ำบ้านเรือนหรือที่ดินของประชาชนฝ่ายกัมพูชา แต่กัมพูชาเองกลับเป็นฝ่ายละเมิดข้อตกลงหยุดยิงและอนุสัญญาออตตาวาอย่างต่อเนื่อง
จากเหตุการณ์วานนี้ ที่พลทหาร ร.23 พัน 1 เหยียบกับระเบิด ข้อเท้าขวาขาด 1 นาย และบาดเจ็บอีก 2 นาย บริเวณเนิน 350 ฐานช้างศึก ใกล้ปราสาทตาควาย ขณะปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่อธิปไตยของไทย ยืนยันว่า รัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับการรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดน โดยได้ดำเนินการทุกด้านอย่างรอบคอบและรัดกุม เพื่อสร้างบรรยากาศที่เกื้อกูลต่อสันติภาพในภูมิภาค แต่กลับยังพบว่ากัมพูชายังละเมิดข้อตกลงหยุดยิงด้วยการวางกับระเบิดอย่างต่อเนื่อง