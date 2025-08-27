7 เดือนแรกปีนี้ต่างชาติลงทุนไทยเพิ่มเกือบ 7 หมื่นล้านบาท

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า สถิติการอนุญาตให้คนต่างชาติเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจในไทย ในรอบ 7 เดือน ปี 2568 (ม.ค.- ก.ค.) มีจำนวน 583 ราย มูลค่าเงินลงทุนรวมทั้งสิ้น 159,460 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน พบว่า การอนุญาตให้คนต่างชาติเข้ามาลงทุนประกอบธุรกิจในไทย เพิ่มขึ้น 123 ราย หรือ 27% และมีมูลค่าการลงทุนเพิ่มขึ้น 68,473 ล้านบาท หรือ 75% โดยมีการจ้างงานคนไทย4,085 คน เพิ่มขึ้น 1,940 คน
สำหรับชาวต่างชาติที่เข้ามาลงทุน 5 อันดับแรก ได้แก่ ญี่ปุ่น 112 ราย มีเงินลงทุน 69,817 ล้านบาท อาทิ ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ บริการพัฒนาซอฟต์แวร์ ศูนย์กระจายสินค้า รับจ้างผลิตสินค้า รองลงมาเป็นสหรัฐอเมริกา 85 ราย เงินลงทุน 3,238 ล้านบาท อาทิ บริการทางวิศวกรรม ธุรกิจค้าปลีกสินค้า ธุรกิจโฆษณา ธุรกิจบริการรับจ้างผลิต อันดับสาม สิงคโปร์ 74 ราย ลงทุน 22,872 ล้านบาท อาทิ บริการสินเชื่อแบบไม่มีหลักประกัน บริการให้ใช้แอปพลิเคชันสำหรับเชื่อมต่อกับระบบกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ อันดับสี่ จีน 73 ราย ลงทุน 20,029 ล้านบาท อาทิ การจัดหาจัดซื้อวัตถุดิบ บริการซ่อมแซม รถยนต์ไฟฟ้า พัฒนาซอฟต์แวร์ และอันดับห้า คือ ฮ่องกง 64 ราย เงินลงทุน 11,467 ล้านบาท อาทิ บริการขุดเจาะปิโตรเลียม บริการ ดาต้า เซ็นเตอร์
ทั้งนี้ หากนับเฉพาะเดือนกรกฎาคม 2568 มีการอนุญาตให้คนต่างชาติประกอบธุรกิจในไทย 81 ราย เงินลงทุนรวม 47,954 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นคนต่างชาติ จากญี่ปุ่น ฮ่องกง และสหรัฐอเมริกา มีการจ้างงานคนไทย 799 คน รวมถึงมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีอันเป็นองค์ความรู้เฉพาะด้านโดยตรงจากประเทศผู้เข้ามาลงทุนให้แก่คนไทย เช่น องค์ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมหลุมขุดเจาะ องค์ความรู้เกี่ยวกับระบบเชื่อมโลหะสำหรับส่งก๊าซและน้ำมัน องค์ความรู้เกี่ยวกับการออกแบบและกระบวนการผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
นางอรมน กล่าวว่า การลงทุนในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ช่วง 7 เดือน มีจำนวน 176 ราย เพิ่มขึ้น 28% จากปีก่อน มีมูลค่าการลงทุนรวม 73,186 ล้านบาท โดยเป็นนักลงทุนจากประเทศ ญี่ปุ่น 44 ราย ลงทุน 26,937 ล้านบาท รองลงมาจีน 43 ราย ลงทุน 14,442 ล้านบาท ฮ่องกง 18 ราย ลงทุน 5,264 ล้านบาท และประเทศอื่นๆ 71 ราย ลงทุน 26,543 ล้านบาท โดยธุรกิจที่ลงทุน เช่น การค้าระหว่างประเทศ ออกแบบ วิศวกรรม