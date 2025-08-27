กองสลากเตือน! อย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพอ้างชื่อหลอกเลขหลุด-เลขล็อก ผ่าน TikTok

ตามที่มีการเผยแพร่ในสื่อสังคมออนไลน์ โดยเฉพาะแพลตฟอร์ม TikTok โดยแอบอ้างใช้ภาพของผู้อำนวยการ หรือผู้บริหารระดับสูงของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ปลอมแปลงภาพ เสียง หรือเนื้อหา ว่าสามารถล็อกเลข ให้เลขหลุด หรือมีการให้เลขเด็ด
พันโท หนุน ศันสนาคม ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (GLO) ชี้แจงว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริง เป็นการหลอกลวงจากมิจฉาชีพทั้งสิ้น จึงขอเตือนประชาชน อย่าหลงเชื่อ อย่าตกเป็นเหยื่อ อย่าแชร์ต่อ และแชร์ต่อ ซึ่งอาจทำให้ท่านต้องสูญเสียข้อมูลส่วนตัว หรือทรัพย์สินได้
นอกจากนี้ การโพสต์หรือแชร์ข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ ซึ่งขณะนี้สำนักงานฯ อยู่ระหว่างดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และจะดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดให้ถึงที่สุดต่อไป
ทั้งนี้ สำนักงานฯ มุ่งมั่นในการพัฒนาระบบปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการในกระบวนการออกรางวัลให้มีมาตรฐาน เป็นไปตามหลักมาตรฐานสากล ISO 9001:2015 ที่แสดงถึงความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ในทุกขั้นตอน มีความน่าเชื่อถือ และได้รับการยอมรับแก่ผู้ซื้อสลากมาอย่างต่อเนื่อง