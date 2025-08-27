กทม.ปรับปรุงทางเท้าทั่วกรุง ทะลุเป้า 1,000 กม.

นายเอกวรัญญู อัมระปาล โฆษกของกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ยุทธศาสตร์ 9 ด้าน 9 ดี ของนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ด้าน "เดินทางดี" มีความคืบหน้าอย่างน่าพอใจ โดยเฉพาะนโยบาย "กรุงเทพฯ เดินได้ พัฒนาทางเดินเท้าคุณภาพ 1,000 กม."
ปัจจุบัน กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการปรับปรุงทางเท้ามาตรฐานใหม่ไปแล้วกว่า 1,100 กิโลเมตร เกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ ถือเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและทำให้กรุงเทพฯ เป็นเมืองที่ "เดินได้ เดินดี และน่าเดิน" เป็นเมืองน่าอยู่สำหรับทุกคนอย่างแท้จริง
โฆษกของกรุงเทพมหานคร กล่าวด้วยว่า การปรับปรุงและพัฒนาทางเท้ามาตรฐานใหม่มีความสำคัญต่อคนกรุงเทพฯ เนื่องจากผลสำรวจพบว่าประชาชนกว่า 58.2% ใช้การเดินเท้าเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะ โดยเฉลี่ยเดินประมาณ 800 เมตร หรือ 10 นาทีต่อการเดินหนึ่งครั้ง และจะเพิ่มขึ้นอีกตามแนวโน้มการพัฒนาขนส่งระบบรางในเมือง
กรุงเทพมหานครจึงมุ่งพัฒนาทางเท้าโดยเฉพาะพื้นที่รอบสถานีขนส่งสาธารณะ 35 แห่ง ตลอดจนย่านที่มีการใช้งานสูง เช่น ถนนวิทยุ ราชดำริ สุขุมวิท อิสรภาพ อุดมสุข ทางรถไฟสายเก่า วัชรพล พหลโยธิน และลาดพร้าว รวม 99 เส้นทาง เพื่อเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยให้แก่ผู้โดยสารระบบรางและระบบขนส่งมวลชนอื่นๆ ตลอดจนสุขภาพส่งเสริมสุขภาวะและเศรษฐกิจของแต่ละย่านทั่วกรุงเทพฯ
สำหรับการปรับปรุงทางเท้า แบ่งออกเป็น 3 แนวทางหลัก ได้แก่ สร้างใหม่ทั้งเส้นทาง ซ่อมแซมจุดชำรุดอย่างเร่งด่วน และใช้นวัตกรรมเหมาะสมกับแต่ละพื้นที่ โดยเน้นความแข็งแรง ทนทาน ยึดผู้ใช้งานเป็นศูนย์กลาง พร้อมกับปรับปรุงสิ่งกีดขวาง ติดตั้งรางระบายน้ำแก้น้ำท่วม และออกแบบฝาท่อสะท้อนเอกลักษณ์แต่ละย่าน
ที่สำคัญยึดมาตรฐาน 10 ข้อใหม่ อาทิ ลดระดับขอบทางเท้า ปรับทางลาดให้ได้มาตรฐานสากล ติดตั้งอิฐนำทางสำหรับผู้พิการทางสายตา เพื่อให้ทางเท้ากรุงเทพฯ ใช้งานได้ครอบคลุมทุกกลุ่ม กลายเป็นพื้นที่สร้างสรรค์ เดินได้สะดวก ทนทาน และคุ้มค่าการลงทุน ไม่ต้องซ่อมสร้างซ้ำเหมือนเดิม
โฆษกกรุงเทพมหานคร ย้ำว่า ปัญหาทางเท้าเป็นหนึ่งในเรื่องร้องเรียนสูงสุดผ่าน Traffy Fondue มีรายงานมากกว่า 120,000 เรื่อง ทั้งทางเท้าชำรุด มาตรฐานก่อสร้างต่ำ แสงสว่างไม่เพียงพอ และการถูกรุกล้ำทางเท้า กทม. รับผิดชอบต่อปัญหาและกำลังเร่งปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง แม้บางพื้นที่ยังดำเนินการไม่ได้ทันที เนื่องจากอยู่ในแนวโครงการนำสายไฟฟ้าลงดินที่กำลังปรับปรุงร่วมกับหน่วยงานอื่น ซึ่งประชาชนสามารถแจ้งปัญหาผ่าน Traffy Fondue เพื่อให้กรุงเทพมหานครเร่งประสานงานและแก้ไขอย่างเหมาะสม เป้าหมายคือทำให้ทางเท้าเป็นมากกว่าทางเดิน แต่เป็นพื้นที่ที่ปลอดภัย สะอาด และใช้งานได้จริงสำหรับทุกคน
นอกจากนี้ กรุงเทพมหานครยังมีแนวคิดจัดตั้ง "กองทุนสาธารณูปโภคเมือง" เพื่อตอบข้อร้องเรียนเรื่องการก่อสร้างสาธารณูปโภคที่ไม่ต่อเนื่อง เช่น "ทุบแล้วสร้าง สร้างแล้วทุบ" ผ่านการปรับปรุง พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 (พ.ร.บ.กรุงเทพฯ) เพื่อให้มีอำนาจเข้าซ่อมแซมและปรับปรุงสาธารณูปโภคที่มีปัญหาได้ทันที แม้จะไม่ได้อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบโดยตรงของกรุงเทพมหานคร
มาตรการนี้ช่วยลดความล่าช้าและความซ้ำซ้อนจากการรออนุมัติหลายหน่วยงาน ทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งของแผนระยะยาวในการพัฒนาสาธารณูปโภคให้ใช้งานได้จริง ปลอดภัย และรองรับความต้องการของประชาชน สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของ กทม. ที่จะสร้างเมืองที่ใช้งานได้จริง ปลอดภัย และเอื้อต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกคน