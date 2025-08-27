สภาฯ ผ่านร่าง พ.ร.บ.รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนฯ ยันเป็นประโยชน์กับคนทั้งประเทศ

ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายไชยา พรหมา รองประธานสภาฯ คนที่หนึ่ง เป็นประธานที่ประชุม พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (ฉบับที่...) พ.ศ. ... ที่คณะกรรมาธิการ (กมธ.) พิจารณาแล้วเสร็จ โดยเป็นการพิจารณาวาระ 2 และวาระ 3
โดยการอภิปรายที่สมาชิกให้ความสนใจมากสุด คือ มาตรา 8 ที่ให้นำรายได้ของ รฟม. หลังจากหักค่าใช้จ่ายต่างๆ แล้วมาเป็นรายได้ของรัฐ โดย สส.ฝ่ายค้าน แสดงความเป็นห่วงว่า การนำรายได้ของ รฟม. ส่งให้รัฐ เพื่อนำไปใช้อุดหนุนโครงการค่าโดยสารรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย เห็นว่ารัฐมีหน้าที่นำงบประมาณแผ่นดินเพื่อดูแลประชาชน 70 ล้านคนทั้งประเทศ ไม่ใช่แค่คน 2 ล้านคน ที่ใช้รถไฟฟ้า ซึ่งจะกระทบวินัยการเงินการคลังของประเทศ
ทั้งนี้ นายสรวุฒิ เนื่องจำนงค์ ประธาน กมธ.ฯ ชี้แจงว่า โครงการรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย เป็นประโยชน์กับคนทั้งประเทศ ไม่ได้เอาเงินของรัฐมาอุ้มเฉพาะคน กทม. เพราะใน กทม. ไม่ได้มีเฉพาะคนกรุงเทพฯ แต่มีคนต่างจังหวัดเข้ามาอยู่อาศัยเป็นจำนวนมาก ถือว่าเป็นประโยชน์กับคนทั้งประเทศ สุดท้ายที่ประชุมเห็นชอบตาม กมธ.ฯ แก้ไข
จากนั้นที่ประชุมลงมติวาระสาม เห็นชอบ 248 เสียง ไม่เห็นชอบ 151 เสียง งดออกเสียง ไม่มี ไม่ลงคะแนน 1 เสียง ขั้นตอนต่อไปจะส่งต่อให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไป