TDRI เตือน! หนี้ครัวเรือนพุ่ง-เลิกจ้างเพิ่ม คนมีฝีมือเสี่ยงได้งานไม่ตรงศักยภาพ

นายนณริฏ พิศลยบุตร นักวิชาการอาวุโสสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) เตือนถึงความเสี่ยงเศรษฐกิจไทยซบเซาและหนี้ครัวเรือนสูง ทำให้ประชาชนโดยเฉพาะคนฐานรากเผชิญความยากลำบาก แม้ว่าภาคเกษตรยังสามารถรองรับผู้ที่ถูกเลิกจ้างได้ แต่ปัญหาที่น่ากังวลคือคุณภาพงานที่ลดลง คนมีความสามารถอาจถูกเลิกจ้างหรือได้งานที่ไม่สอดคล้องกับศักยภาพและค่าตอบแทน
ทั้งนี้ ความไม่แน่นอนทางการเมืองซ้ำเติมปัญหาเศรษฐกิจ ทำให้การออกนโยบายเพื่อประคองเศรษฐกิจและปรับโครงสร้างสำหรับคนฐานรากล่าช้า ซึ่งอาจกระทบต่อการแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนและการสร้างงานคุณภาพ โดยเฉพาะในช่วงที่เศรษฐกิจขยายตัวต่ำกว่า 2% ต่อปี และรายได้ประชาชนไม่เพิ่มขึ้นตามค่าครองชีพ
ขณะที่นักวิชาการ TDRI แนะนำว่า การกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นควรมุ่งไปที่กลุ่มรากหญ้าที่มีรายได้ต่ำ เช่น โครงการคนละครึ่ง หรือโครงการขนาดเล็ก เพื่อให้สามารถดำรงชีวิตได้ก่อน แต่สิ่งสำคัญคือต้องมุ่งแก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างระยะยาว เพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและลดความเสี่ยงต่อประชาชนฐานรากอย่างยั่งยืน