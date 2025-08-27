xs
ปิดตลาดฯ หุ้นไทย -3.23 จุด มูลค่าซื้อขาย 46,883.54 ล.

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดการซื้อขายวันนี้ ดัชนีหุ้นไทยปรับลดลง 3.23 จุด หรือ -0.26% ที่ระดับ 1,248.03 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 46,883.54 ล้านบาท