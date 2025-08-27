"บิ๊กกุ้ง" ให้กำลังใจ มทภ.1 เชื่อแก้สถานการณ์บ้านหนองจานได้

พล.ท.บุญสิน พาดกลาง แม่ทัพภาคที่ 2 ให้สัมภาษณ์ภายหลังแถลงผลการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคไทย-กัมพูชา (RBC) ว่า ในส่วนของการวางระเบิดใหม่ของฝ่ายกัมพูชาหลังจากมีข้อตกลงหยุดยิง ยังมีเกิดขึ้น 2 ครั้ง มาตรการในการตอบโต้ก็ยังเหมือนเดิม ซึ่งในการประชุมวันนี้ทางกัมพูชาก็ไม่ยอมรับ แล้วยังยืนว่าได้ปฏิบัติตามอนุสัญญาว่าด้วยทุ่นระเบิดอย่างเคร่งครัด
แต่ถึงอย่างไร หากยังมีการวางทุ่นระเบิดอีก ทางพื้นที่ก็พร้อมจะตอบโต้ เพราะเป็นการรุกล้ำอธิปไตย ซึ่งการละเมิด MOU 43 ต่างๆ นั้น ต้องดูผลการปฎิบัติต่างจากนี้ว่ามีความจริงใจหรือไม่ และขึ้นอยู่กับผู้นำของกัมพูชาด้วยว่ามีทิศทางอย่างไรต่อไป แต่เราก็พร้อมปฎิบัติทุกรูปแบบเหมือนกัน
ส่วนเหตุผลที่ต้องนำเรื่องคอลเซ็นเตอร์ไปหารือระดับจีบีซีนั้นเพราะเป็นเรื่องนโยบายของประเทศ เกี่ยวข้องกับกระทรวงทบวง กรม อื่น ซึ่งแม่ทัพภาคดูโดยเฉพาะในเรื่องความมั่นคงตามแนวชายแดน
แม่ทัพภาคที่ 2 ระบุด้วยว่า ในส่วนข้อตกลงเรื่องทุ่นระเบิด และคอลเซนเตอร์ ฝ่ายไทยเป็นคนเสนออย่างชัดเจนและมีอีกหลายข้อที่ฝ่ายกัมพูชาเป็นคนเสนอ แต่ไทยไม่ได้นำเข้าที่ประชุม เพราะเป็นเรื่องทั่วๆ ไป ไม่มีอะไร โดยภาพรวมทั้งหมดเราคงต้องดูผลการปฎิบัติและท่าทีของฝ่ายกัมพูชา โดยเฉพาะระดับผู้บังคับบัญชา ว่าจะนำไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจังหรือไม่
ส่วนสถานการณ์ตามแนวชายแดนในช่วงก่อนประชุมอาร์บีซี วันนี้ยังไม่มีเหตุการณ์อะไร และยังปกติ ต่างฝ่ายต่างหยุดยิงตามข้อตกลงของจีบีซี ในภาพรวมการวางกำลังของสองฝ่ายยังเท่าเดิมและอยู่ในจุดเดิม จะมีการเพิ่มกำลังบางจุดของกัมพูชา ซึ่งบางส่วนเราก็เก็บหลักฐานไว้ เพื่อดำเนินการประท้วงตามขั้นตอนต่อไป สำหรับเรื่องรั้วลวดหนามที่กัมพูชาประท้วง เขาก็พูดขึ้นมา ตนก็ยืนยันว่าเป็นการป้องกันฐานที่ตั้งตามแนวเขตที่ถูกต้องตามกฏหมาย และตามหลักยุทธวิธี เรายืนยันว่าไม่รื้อ
ส่วนที่กังวลกันว่าแม้จะมีการทำข้อตกลงกันแล้วก็ยังมีการบิดเบือนและฝ่าฝืนนั้น แม่ทัพภาคที่ 2 กล่าวว่า กระทรวงต่างประเทศอยู่ในที่ประชุมด้วยและมีการตรวจสอบคำพูดในแถลงการณ์ทั้งหมด ตนได้ลงนามทั้ง 11 ข้อ ก็ต้องเป็นไปตามนั้นไม่มีเพี้ยน ซึ่งการพูดการหารือก็ว่ากันไป แต่การลงนามจะมีจำนวนข้อที่ระบุไว้ชัดเจนทั้งหมด และจะนำไปแจกจ่ายให้สื่อมวลชนเพื่อนำไปเปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อให้พี่น้องประชาชนทั่วประเทศได้รับทราบรวมถึงประชาชนชาวกัมพูชาได้รับทราบด้วยว่าเราจะลงนามตามนี้ จะไปชี้แจงเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้
เมื่อถามว่าจากการประชุมวันนี้มีความมั่นใจได้อย่างไรว่ากัมพูชาจะไม่ยิงข้ามมาถูกประชาชนผู้บริสุทธิ์ฝั่งไทยอีก พล.ท.บุญสิน กล่าวว่า เป็นสถานการณ์ในอนาคตที่เราหวังว่าจะไม่เกิด ทางฝั่งกัมพูชาก็มุ่งหวังจะให้เกิดเสรีภาพมิตรภาพที่ดี แต่อย่างว่า การยิงกันผ่านมาไม่กี่วัน มีการพูดคุยกันแล้วก็พัฒนาไป ต่างฝ่ายต่างไม่อยากให้สูญเสียทั้งประชาชนและทหาร ก็ต้องรอดูว่านโยบายของผู้บังคับบัญชาเป็นอย่างไร การปฎิบัติและท่าทีทหารกัมพูชาตลอดแนว เป็นอย่างไร มีความก้าวร้าวหรือการปฎิบัติที่นำไปสู่ความขัดแย้งที่จะใช้อาวุธหรือไม่ ต้องดูในอนาคตและนโยบาย ที่จะนำไปสู่การปฏิบัตซึ่งบรรยากาศก็เริ่มดีขึ้น กัมพูชาเสนอว่าให้มีการพบปะกันบ่อยๆ แต่ก็ต้องดูความจริงใจในการปฏิบัติด้วย
เมื่อถามว่าเหตุการณ์ที่กัมพูชานำมวลชนมากดดันในพื้นที่กองทัพภาคที่ 1 มีส่วนในการกำหนดข้อตกลงอาร์บีซีในวันนี้หรือไม่ พล.ท.บุญสิน ยอมรับว่า ใช่ ในข้อที่4 ที่ระบุว่ามายุยงทั้งทางทหารและพลเรือน รวมทั้งไม่ใช้กำลังทหารและพลเรือนในการสร้างความขัดแย้งตลอดแนวชายแดน ซึ่งเขาก็ยอมรับ โดยในส่วนของกองภาคที่ 2 ได้ให้นโยบายกับผู้บังคับหน่วยไปว่าให้มีความเด็ดขาดในการแก้ปัญหาไม่ว่าจะเป็นจุดไหน ถ้ามีท่าทีจะรุกล้ำอธิปไตยไม่ว่าจะเป็นใครทั้งนั้น ซึ่งเราก็มีแผนปฏิบัติตามขั้นตอนอยู่แล้ว ตั้งแต่การแจ้งเตือน เป็นมาตรการจากเบาไปหาหนัก โดยหลีกเลี่ยงไม่ให้ประชาชนของสองฝ่ายปะทะกัน
เมื่อถามว่าสถานการณ์ที่สระแก้วจะทำให้เกิดการบานปลาย หรือไม่ แม่ทัพภาคที่ 2 กล่าวว่า ให้ทางเจ้าภาพเป็นคนตอบดีกว่า ไม่ว่าจะเป็นกองทัพบก และกองทัพภาคที่ 1 ส่วนถ้ามีเหตุการณ์รุนแรง จะมีผลกระทบต่อชายแดนในพื้นที่กองทัพภาคที่ 2 หรือไม่ นั้น พล.ท.บุญสิน กล่าวว่า ก็มีส่วนบ้างในกรณีที่มีการใช้กำลังทหาร เราก็พร้อมปฏิบัติตลอดแนวอยู่แล้ว ซึ่งตนเชื่อมั่นว่าแม่ทัพภาคที่ 2 คนใหม่จะรับมือได้
ส่วนมวลชนจัดตั้งที่มายั่วยุก็เป็นหน้าที่ของหน่วยในพื้นที่ไปแก้ไขหาวิธีการในการจะทำอย่างไรก็ได้ให้สถานการณ์คลี่คลาย
พล.ท.บุญสิน กล่าวว่า "ตนเชื่อมั่นว่า ท่านแม่ทัพภาคที่ 1จะแก้ไขได้ ให้กำลังใจกัน ในส่วนของเรากองทัพภาคที่ 2 ก็เตรียมเหมือนกัน"
สำหรับประชาชนตามแนวชายแดน ให้ฟังข่าวสารจากฝ่ายความมั่นคง และกองกำลังสุรนารีเป็นหลัก ซึ่งตอนนี้ยังไม่มีอะไร และไม่มีสิ่งบอกเหตุว่าจะใช้กำลังขอให้พี่น้องประชาชนอย่าไปตื่นตระหนก หรือดูจากสื่อโซเชียลแล้วไปขนย้ายข้าวของออกจากบ้านต้องตรวจสอบให้ดีก่อนอย่าพึ่งตกใจ สำหรับเกษตรกรที่จะเข้าไปทำการเกษตรนั้นได้มีการผ่อนคลายไปแล้วในบางพื้นที่แต่ในส่วนที่ใกล้แนวหน้ามากๆก็ต้องขอความร่วมมืออย่าพึ่งเข้าไป
สำหรับกรณีปราสาทตาคควายนั้น เป้าหมายก็ยังเหมือนเดิมอยู่ในขั้นตอนของเรา ซึ่งในพื้นที่ดังกล่าวเป็นของไทยก็พร้อมปฏิบัติทันทีเมื่อมีสถานการณ์หรืออย่างไรก็แล้วแต่ทั้งด้านการประท้วงทำการทูตก็ยังทำเหมือนเดิม