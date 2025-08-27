"สมคิด"ลั่น! ไม่ถอนแจ้งความเอาผิด "ฮุน เซน" ปล่อยคลิปเสียงทำลายความมั่นคง

นายสมคิด เชื้อคง รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง เปิดเผยว่า วันนี้ตนได้เดินทางไปให้ปากคำต่อสำนักงานอัยการสูงสุดฝ่ายคดีพิเศษ จากกรณีที่ตนได้เข้าแจ้งความกับกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) ดำเนินคดีกับสมเด็จ ฮุน เซน ประธานวุฒิสภากัมพูชา กรณีเผยแพร่คลิปเสียงสนทนากับ น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2568 ซึ่งตำรวจไซเบอร์ได้มีการสืบสวนสอบสวนหาข้อมูล และคิดว่าครบถ้วนแล้ว จึงให้ตนไปให้ปากคำเพิ่มเติม
นายสมคิด กล่าวว่า ที่ตนไปแจ้งความสมเด็จ ฮุน เซน ในแง่ของการทำลายความมั่นคงของประเทศโดยใช้กฎหมายไทย ส่วนความผิดทางคอมพิวเตอร์นั้นถือว่าไม่ใหญ่มาก แต่ว่าอื่นๆ จะตามมา เช่น ความผิดด้านความมั่นคง ซึ่งเป็นความผิดที่ถอนแจ้งความไม่ได้ วันนี้ตนจึงไปยืนยันในเอกสารว่า อย่างไรก็จะไม่ถอนแจ้งความ ให้อัยการสูงสุดดำเนินการต่อไป
นายสมคิด คาดว่าขั้นตอนของเอกสารจะจบภายในสัปดาห์นี้ ซึ่งคงจะมีการแจ้งไปยังผู้ถูกกล่าวหา คือสมเด็จ ฮุน เซน ที่อยู่ต่างประเทศ เป็นขั้นตอนของอัยการที่จะดูแลเรื่องนี้ ยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่ได้เงียบไป เพราะตั้งแต่ไปแจ้งความก็ได้มีการประสานกับหน่วยที่เกี่ยวข้องเพื่อนำเอกสารไปให้ตำรวจไซเบอร์ ขั้นตอนต่อไปก็คงจะเป็นการออกหมายจับสมเด็จ ฮุน เซน ซึ่งแน่นอนว่าไม่เข้ามาในประเทศไทยอยู่แล้ว ส่วนที่กัมพูชาไปร้องตนที่กระทรวงการต่างประเทศว่า ตนผิดขั้นตอนทางการทูตนั้น ความจริงไม่มีอะไร ซึ่งทางกระทรวงการต่างประเทศก็ชี้แจงไปแล้ว ดังนั้นเรื่องนี้ก็รอการเดินต่อไปของอัยการสูงสุด