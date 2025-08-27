สภาฯ ผ่านร่าง พ.ร.บ.ตั๋วร่วม เตรียมส่งวุฒิสภาพิจารณาต่อ

การประชุมสภาผู้แทนราษฎร ที่มีนายวันมูหะมัดนอร์ มะทา ประธานสภาฯ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม เข้าสู่วาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม พ.ศ. ... วาระ 2 และ 3 ต่อจากสัปดาห์ที่แล้ว ต่อเนื่องในมาตรา 35
ทั้งนี้ ก่อนเข้าสู่การพิจารณาร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าว นายณัฐวุฒิ บัวประทุม สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน ขอให้ประธานให้คำมั่น อย่าสั่งปิดประชุมเหมือนสัปดาห์ที่แล้ว หากจะปิดประชุมต้องหารือร่วมกันทุกฝ่ายก่อน
ขณะที่นายวันมูหะมัดนอร์ ชี้แจงว่า ถ้าองค์ประชุมครบ ทุกอย่างก็ประสานกันด้วยความเรียบร้อย อยากพิจารณากฎหมายให้ได้มากที่สุด
จากนั้น จึงเข้าสู่การพิจารณาและลงมติมาตรา 35 ร่าง พ.ร.บ.การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม ซึ่งเป็นไปอย่างขลุกขลัก เพราะ สส.ฝ่ายค้านมาประชุมแต่ไม่ร่วมแสดงตนเป็นองค์ประชุมให้ ต้องเสียเวลารอ สส. ฝ่ายรัฐบาลมาแสดงตนเป็นองค์ประชุมเกือบ 10 นาที จึงมีผู้มาแสดงตน 248 คน เกินองค์ประชุม 246 คน อย่างฉิวเฉียดเพียง 2 เสียงเท่านั้น โดยมาตราที่เหลือ อภิปรายและลงมติครบทั้ง 54 มาตรา ซึ่งผู้แสดงตนเป็นองค์ประชุมยังคงเกินมาเพียง 2-3 เสียงเท่านั้น แต่ก็สามารถผ่านมาวาระสองไปได้
ภายหลัง สส.อภิปรายครบถ้วนทั้ง 54 มาตราแล้ว นายไชยา พรหมา รองประธานสภาฯ คนที่สอง เป็นประธานที่ประชุม ที่ประชุมจึงลงมติเห็นชอบผ่านร่าง พ.ร.บ.การบริหารจัดการระบบตั๋วร่วม วาระ 3 ด้วยคะแนน 382 ต่อ 0 งดออกเสียง 2 ไม่ลงคะแนน 5 ขั้นตอนหลังจากนี้จะส่งให้วุฒิสภาพิจารณาต่อไป