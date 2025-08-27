สภาพัฒน์เผยเอกชน 25% ส่อลด พนง.ประจำ เปลี่ยนเป็นสัญญาจ้างชั่วคราว

สภาพัฒน์เปิดเผยรายงานภาวะสังคมไทยไตรมาส 2 ปี 2568 พบภาพรวมตลาดแรงงานปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย การจ้างงานเพิ่มขึ้น 0.02% อยู่ที่ 39.5 ล้านคน โดยแรงงานนอกภาคเกษตรเพิ่มขึ้น 0.4% ขณะที่แรงงานภาคเกษตรลดลง 0.9% ชั่วโมงการทำงานเฉลี่ยอยู่ที่ 42.7 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ส่วนแรงงานภาคเอกชนอยู่ที่ 46.9 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ด้านค่าจ้างแรงงานโดยรวมลดลง 1.9% แต่แรงงานในระบบเพิ่มขึ้น 2.5%
อย่างไรก็ตาม มีแนวโน้มที่องค์กรเอกชนกว่า 25% จะลดพนักงานประจำ และปรับไปจ้างแบบสัญญาจ้างชั่วคราวเพื่อลดต้นทุน
นายดนุชา พิชยนันท์ เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือ สภาพัฒน์ กล่าวว่า การปรับโครงสร้างการจ้างงานดังกล่าวสะท้อนความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมและการส่งออก หากสถานการณ์ไม่เปลี่ยนแปลง ชั่วโมงการทำงานอาจยังคงปรับตัวไม่มาก ส่วนกรณีโครงการสมัครใจลาออก องค์กรต้องพิจารณาอายุพนักงานและแผนรองรับหลังลาออก เนื่องจากค่าตอบแทนอาจไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตระยะยาว
นอกจากนี้ สภาพัฒน์ยังเตือนถึงความเสี่ยงอื่นๆ ทั้งผลกระทบจากการปรับอัตราภาษีนำเข้าสหรัฐฯ ต่อการจ้างงาน การขาดแคลนแรงงานต่างด้าว รวมถึงอันตรายจากการทำงานที่อาจส่งผลต่อเศรษฐกิจและสังคมของแรงงาน โดยแนะนำให้สถานประกอบการเฝ้าระวังและปฏิบัติตามกฎหมาย ควบคู่กับการพัฒนาความปลอดภัยและอบรมพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อแรงงานและองค์กร