"ทิดจอร์จ-หมอบี" ยังปฏิเสธทุกข้อหา ขอเวลา 30 วันยื่นเอกสารชี้แจง

พ.ต.อ.เอนก เตาสุภาพ รองผู้บังคับการกองปราบปราม เปิดเผยความคืบหน้าการสอบปากคำอดีตพระอลงกต อดีตเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี และนายเสกสันน์ ทรัพย์สืบสกุล หรือ "หมอบี" ว่า ผู้ต้องหาทั้งสองยังคงปฏิเสธทุกข้อกล่าวหา พร้อมขอเวลา 30 วัน ในการจัดทำคำให้การเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อชี้แจงรายละเอียด โดยระหว่างสอบปากคำพบว่าทั้งคู่มีอาการเครียดและวิตกกังวลจากแรงกดดันของคดีใหญ่
โดยขณะนี้ได้ติดตามเส้นทางการเงิน และพบรายชื่อบุคคลใกล้ชิดที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องราว 3-4 ราย อยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียด โดยเฉพาะธุรกรรมที่เชื่อมโยงกับนายเสกสันน์
ส่วนกระแสข่าวเรื่องดาราหรืออินฟลูเอนเซอร์เกี่ยวพันนั้น พ.ต.อ.เอนก ชี้แจงว่า กองปราบฯ รับผิดชอบเฉพาะการสืบสวนเส้นทางการเงิน และจะประสานกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ในการตรวจสอบทรัพย์สินของวัดว่ามีใครถือครองแทนหรือไม่
สำหรับกรณีบ้านหรูสีดำย่านจตุจักรที่ถูกโอนกรรมสิทธิ์ไปแล้ว เจ้าหน้าที่รับทราบข้อมูลแล้วแต่ยังไม่เปิดเผยรายละเอียด ส่วนประเด็นที่อดีตพระอลงกต อ้างว่ามีส่วนร่วมในการออกแบบตึกเปโตรนาสในมาเลเซีย ยังต้องใช้เวลาตรวจสอบข้อเท็จจริง
ทั้งนี้ พ.ต.อ.เอนก ย้ำว่า เรื่องโรงเรียนอะแคเดมีและสโมสรต่างๆ จะอยู่ในอำนาจการพิจารณาของ ปปง. ซึ่งมีหน้าที่อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดต่อไป