สพฐ.สั่งถอดเนื้อหา "ทิดจอร์จ" หัวข้อตัวอย่างจิตสาธารณะ ออกจากแบบเรียน ป.5

ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) กล่าวถึงกรณีที่ปรากฏประเด็นปัญหาเกี่ยวกับหนังสือเรียนซึ่งมีเนื้อหายกย่องอดีตพระอลงกต อดีตเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ จังหวัดลพบุรี ซึ่งหนังสือเรียนเล่มดังกล่าวยกตัวอย่างอดีตพระอลงกต ในฐานะเป็นบุคคลที่มีจิตอาสาและเป็นผู้กระทำความดีเพื่อสังคมว่า สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับแบบเรียนที่ถูกกล่าวถึงแล้ว พบว่า แบบเรียนเล่มดังกล่าวอยู่ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งในเนื้อหาส่วนหนึ่งเป็นการสอนเรื่อง "บุคคลที่มีจิตสาธารณะ" ซึ่งเป็นผลจากการที่อดีตพระอลงกต เคยได้รับดูแลผู้ป่วยที่ติดเชื้อ HIV หรือผู้ป่วยโรคเอดส์จำนวนมากในประเทศไทย
อย่างไรก็ตาม เมื่อเวลาต่อมาอดีตพระอลงกต ถูกจับกุมสอบสวนเกี่ยวกับการกระทำที่เข้าข่ายผิดวินัยสงฆ์ อีกทั้งยังมีการปกปิดประวัติและตัวตนที่แท้จริง รวมทั้งในปัจจุบันยังอยู่ระหว่างการถูกดำเนินคดีตามกระบวนการทางกฎหมาย สพฐ. จึงเห็นว่าไม่เหมาะสมที่จะนำบุคคลดังกล่าวมาเป็นตัวอย่างในแบบเรียน ดังนั้น สพฐ. จึงได้มีคำสั่งให้ถอดและยกเลิกเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับอดีตพระอลงกต ออกจากแบบเรียนเสริมดังกล่าวแล้ว และในการจัดพิมพ์หนังสือเรียนสำหรับปีการศึกษาถัดไปจะไม่มีการปรากฏเนื้อหาที่เกี่ยวกับอดีตพระอลงกต อยู่ในแบบเรียนเสริมวิชาภาษาไทยอีกต่อไป