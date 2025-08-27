ก.เกษตรฯ คุมเข้มส่งออกลำไย พร้อมรับมือการสุ่มตรวจของจีน

นายอรรถกร ศิริลัทธยากร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในฐานะที่ปรึกษาคณะทำงานฯ ร่วมประชุมคณะทำงานติดตามแก้ไขปัญหาการส่งออกสินค้าเกษตร ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ครั้งที่ 1/2568 ณ ห้องประชุมกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (134) โดยมีนายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นางสาวนฤมล สงวนวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ในฐานะประธานคณะทำงานฯ) ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร สำนักการเกษตรต่างประเทศ และสำนักแผนงานและโครงการพิเศษ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมพิจารณาแนวทางดำเนินงานตามมาตรการส่งออกสินค้าลำไยไปยังสาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมทั้งการยกระดับมาตรการตรวจสอบการตกค้างของสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในลำไยทั้งผล ซึ่งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมวิชาการเกษตร ร่วมกับสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เตรียมศึกษาและวิจัยแนวทางการผลิตและการรักษาคุณภาพลำไยทั้งผลสำหรับการส่งออก เพื่อยกระดับมาตรฐานลำไยไทยและสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประเทศคู่ค้าตามมาตรการส่งออก
นายอรรถกร กล่าวว่า สำหรับสถานการณ์การสุ่มตรวจสารตกค้างในลำไยของจีนที่อาจมีการปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มมาตรการ กระทรวงเกษตรฯ และหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องมีการติดตามสถานการณ์ และเตรียมความพร้อมอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยการศึกษาและวางแผนแนวทางการในรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว ซึ่งมีการบูรณาการทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ในการศึกษาวิจัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรักษาคุณภาพลำไยตามมาตรการส่งออกสินค้า เพื่อหาแนวทางการผลิตและรักษาคุณภาพลำไยใหม่ๆ ที่ส่งผลดีต่อเกษตรกร และผู้ประกอบการส่งออกลำไยให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด
ขณะเดียวกัน ที่ประชุมได้หารือแนวทางการเจรจาทางการค้ากับทางการจีนในอนาคตเพิ่มเติมอีกด้วย