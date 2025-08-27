"ภูมิธรรม"ยันไม่แทรกแซงปมที่ดินเขากระโดง

นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่ากระทรวงมหาดไทย รักษาราชการแทนนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณี พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เข้ารายงานเรื่องเขากระโดงเมื่อวานนี้ (26 ส.ค.) ที่ทำเนียบรัฐบาล จะมีการรับเป็นคดีพิเศษหรือไม่ ว่า ขึ้นอยู่กับอธิบดีดีเอสไอ ถ้าเข้าเงื่อนไขก็สามารถพิจารณา และถ้าอยู่ในอำนาจของดีเอสไอก็ดำเนินการได้ แต่หากต้องการความชัดเจน หรือต้องการการอนุมัติจากคณะกรรมการคดีพิเศษ (กคพ.) อันนี้ค่อยนัดอีกที แต่อธิบดีดีเอสไอยังไม่มีการเสนออะไร
นายภูมิธรรม กล่าวว่า ส่วนเมื่อวานนี้ตนเพียงอยากฟังว่าอะไรเป็นอะไร จึงให้มารายงานให้ทราบ และได้กำชับว่าให้ยืนยันในหลักของกฎหมาย อย่าไปคิดกลั่นแกล้งใคร ให้ขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริงและความเป็นจริง ถ้าผิดกฎหมายก็ดำเนินการ แต่ถ้าไม่ผิดก็ไม่มีอะไรที่ต้องทำ
เมื่อถามว่า ในส่วนของกรมที่ดินได้ดำเนินการเรื่องเพิกถอนที่ดินเขากระโดงแล้วหรือยัง นายภูมิธรรม กล่าวว่า ยังไม่ทราบ ขณะนี้เขาทำหน้าที่อยู่ ถ้าชัดเจนคงประกาศ
เมื่อถามว่า ตั้งแต่วันที่นายภูมิธรรม ประกาศจะเพิกถอนที่ดินเขากระโดงจนถึงวันนี้มีความคืบหน้าแล้วหรือยัง นายภูมิธรรม กล่าวว่า ทำไปเยอะแล้ว ถ้าชัดเจนเขาคงจะบอก ตอนนี้เป็นหน้าที่ของเขา ตนไม่ได้แทรกแซง