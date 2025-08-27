ปปง.เตรียมรวบรวมหลักฐานสอบทรัพย์สินผู้เกี่ยวข้องคดีวัดพระบาทน้ำพุ

นายวิทยา นีติธรรม ผู้อำนวยการกองกฎหมายและโฆษกประจำสำนักงาน ปปง. กล่าวถึงขั้นตอนการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์สินของวัดพระบาทน้ำพุ ภายหลังการจับกุมตัวอดีตเจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ และนายเสกสันน์ หรือ หมอบี ว่า ปปง. ได้ร่วมกับตำรวจเข้าตรวจค้น ทั้ง 17 จุด ในการจับกุมตัว เมื่อวานนี้ (26 ส.ค.) ซึ่งเป็นการตรวจสอบเบื้องต้น จากนี้ ปปง. จะได้ดูเส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพัน และรวบรวมพยานหลักฐานให้เกิดความชัดเจนเสนอคณะกรรมการธุรกรรม เพื่อมีมติมอบหมายให้ตรวจสอบทรัพย์สิน ซึ่งจะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบทรัพย์สินเชิงลึก โดยเส้นทางการเงินที่ต้องตรวจสอบเป็นทั้งของตัวผู้ต้องหาทั้ง 2 คน คือนายอลงกต และนายเสกสันน์ และผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับโอนเงินจากวัดพระบาทน้ำพุ หรือตัวผู้ต้องหา ทุกบัญชี ส่วนจะตรวจสอบทรัพย์สินใครบ้าง จะได้รวบรวมหลักฐานเสนอคณะกรรมการธุรกรรมในคราเดียวกัน
โฆษก ปปง. กล่าวว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ประสานใช้ข้อมูลธุรกรรมจาก ปปง.ในการรวบรวมพยานหลักฐาน ดำเนินคดีอาญา ซึ่ง ปปง.จะได้ใช้เป็นสารตั้งต้นเสนอคณะกรรมการธุรกรรมเพื่อมอบหมายให้มีการการตรวจสอบทรัพย์สินตามกฎหมายฟอกเงิน โดยเบื้องต้นพบว่าทรัพย์สินส่วนใหญ่เป็น อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งตรวจสอบได้ไม่ยาก ส่วนเงินบริจาค เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจมีอำนาจดำเนินการอายัดเพื่อตรวจสอบได้