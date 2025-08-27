ไปรษณีย์ 25 ชาติ รวมไทย ระงับส่งพัสดุไปสหรัฐฯ หลังเรียกเก็บภาษีพัสดุ

สหภาพไปรษณีย์สากล (ยูพียู) ซึ่งเป็นหนึ่งในทบวงชำนาญพิเศษของสหประชาชาติ (ยูเอ็น) ทำหน้าที่ประสานงานนโยบายและมาตรฐานการไปรษณีย์ระหว่างประเทศสมาชิก ออกแถลงการณ์ว่า ได้รับแจ้งจากสมาชิกยูเอ็นอย่างน้อย 25 ประเทศ ว่า ผู้ให้บริการไปรษณีย์ในประเทศของตน "ระงับการให้บริการไปรษณีย์ขาออกไปยังสหรัฐฯ เนื่องจากยังมีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับบริการขนส่ง" และการระงับการให้บริการจะยังคงมีผลบังคับใช้จนกว่าสหรัฐฯ จะมีความชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินมาตรการ
แม้รายงานของยูพียูไม่ได้ระบุชื่อประเทศที่ระงับบริการดังกล่าว แต่ไปรษณีย์ของหลายประเทศ อาทิ ฝรั่งเศส สหราชอาณาจักร เยอรมนี อิตาลี อินเดีย ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น รวมถึงไทย ต่างประกาศระงับการส่งพัสดุบางประเภทไปยังสหรัฐฯ เนื่องจากรัฐบาลวอชิงตันจะกลับมาจัดเก็บภาษีกับพัสดุที่มีราคาไม่เกิน 800 ดอลลาร์สหรัฐ หรือราว 25,952 บาท ตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคมนี้
อย่างไรก็ตาม พัสดุซึ่งมีมูลค่าต่ำกว่า 100 ดอลลาร์สหรัฐ (ราว 3,244 บาท" จดหมายและเอกสารซึ่งมีลักษณะแบน จะยังคงส่งออกไปยังสหรัฐฯ ได้ตามปกติ เนื่องจากยังไม่มีการเก็บภาษี แต่สิ่งของซึ่งมีมูลค่าเกินกว่าจำนวนดังกล่าว จะต้องเสียอัตราภาษีเช่นเดียวกับอัตราภาษีนำเข้าที่ใช้กับสินค้าอื่นจากประเทศผู้ส่งออก
ทั้งนี้ แถลงการ์ของยูพียูเตือนว่า มาตรการใหม่ของสหรัฐฯ จะก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงปฏิบัติการอย่างมีนัยสำคัญต่อผู้ให้บริการไปรษณีย์ทั่วโลก ซึ่งยูพียูแสดงความวิตกกังวลในเรื่องนี้ไปยังสหรัฐฯ โดยตรงแล้ว พร้อมทั้งยืนยันว่า กำลังทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้านไปรษณีย์ที่เกี่ยวข้องของทุกประเทศ เพื่อหาทางออกที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการริเริ่มโครงการซึ่งมุ่งพัฒนาระบบ เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดเก็บและนำส่งภาษีที่เกี่ยวข้องกับจดหมายและพัสดุระหว่างประเทศสมาชิก