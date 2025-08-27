xs
ประกาศราคาครั้งที่ 2 ทองขยับลง [-50] รูปพรรณขายออก 52,800 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองครั้งที่ 2 เมื่อเวลา 11.27 น. ปรับลดลง 50 บาท ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 51,900 บาท ขายออกบาทละ 52,000 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 50,861.80 บาท ขายออกบาทละ 52,800 บาท