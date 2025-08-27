รมช.คลัง คาด GDP ไทยปี 68 โตเกิน 2.2%

นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานกล่าวเปิดงาน Thailand Focus 2025 : Beyond the Challenges จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับพันธมิตร พร้อมกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อ "Policy & Markets: Building Confidence in Thailand’s Investment Climate" นโยบายและกลไกตลาด : ปลุกความเชื่อมั่นการลงทุนไทย
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ระบุว่า ได้ปรับเพิ่มประมาณการผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) ทั้งปีว่าจะโตเกิน 2.2% เพราะภาษีนำเข้าสินค้าสหรัฐฯ ออกมาเป็นผลบวกต่อไทย และรัฐบาลได้ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ 1.57 แสนล้านบาท ซึ่งใช้ไปแล้ว 1.3 แสนล้านบาท และจะมีการเร่งการใช้จ่ายของรัฐบาลเพิ่มเติมด้วย รวมถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในไตรมาสที่ 4 ของปี 2568
ขณะเดียวกัน สัดส่วนหนี้สาธารณะอยู่ในระดับ 64% เพราะมีพื้นที่ทางการคลังที่ยังจะสามารถขยายได้อีก ซึ่งเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ไปดำเนินการต่อ เหล่านี้ล้วนเป็นผลบวกต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย รวมถึงการท่องเที่ยวฟื้นตัวต่อเนื่อง โดยมีการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวตลาดพรีเมียม เช่น การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การแพทย์ กีฬา และ MICE กำลังขยายตัว และสนับสนุนการจ้างงานในภาคบริการทั่วทุกภูมิภาค และตัวเลขขอส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอที่สูงเป็นประวัติการณ์ในครึ่งปีแรก นอกจากนี้รัฐบาลยังทำนโยบายปฏิรูปภาคตลาดทุนและตลาดการเงิน มีการออกผลิตภัณฑ์ทางการออกเงินระยะยาว กองทุน
นายเผ่าภูมิ กล่าวด้วยว่า ในช่วงของการอประกาศผลภาษีนำเข้าสินค้าสหรัฐฯ หลายสำนักเศรษฐกิจได้มีการคาดการณ์ตัวเลขจีดีพีกดลงต่ำกว่า 1% แต่เมื่อประกาสภาษีอย่างเป็นทางการออกมาที่ 19% ทำให้เป็นผลบวกต่อไทย เพราะอย่าลืมว่าความสามารถในการแข่งขันของไทยต้องพึ่งพาการส่งออก และเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านด้วย ประกอบกับโลคอลคอนเทนต์ (Local Content) ผลิตในประเทศสูง ดังนั้นโอกาสที่เราจะได้ภาษีต่ำจึงมีสูงกว่าประเทศคู่แข่งของเรา
อย่างไรก็ตาม แม้ตัวเลขจีดีพีในช่วงครึ่งปีแรกโตได้ 3% ส่วนครึ่งปีหลังน่าจะโตต่ำกว่า 3% ขณะที่ตัวเลขการส่งออกดีมาโดยตลอด แต่อาจจะชะลอตัวลงบ้างในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2568