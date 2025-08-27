"แพทองธาร"นั่งหัวโต๊ะประชุม คกก.วัฒนธรรม-แถลงประกาศผลคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ 67

นางสาวแพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2568 ที่กระทรวงวัฒนธรรม โดยมีนายประสพ เรียงเงิน ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วม
นางสาวแพทองธาร กล่าวว่า สวัสดีสื่อมวลชนเราไม่ได้เจอกันมาพักนึงแล้ว ขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ เนื่องจากนายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ในฐานะ ประธานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ติดภารกิจ จึงได้มอบหมายให้ตนเอง ในฐานะรองประธานฯ เป็นประธานการประชุมแทน
โดยวันนี้มีวาระเร่งด่วนพิจารณา 2 เรื่องคือ การขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายของกองทุนส่งเสริมงานพัฒนาวัฒนธรรม ประจำปี 2569 และวาระลับ โดยจะขอให้คณะกรรมการยกวาระลับขึ้นมาพิจารณาเป็นลำดับแรก
นอกจากนี้ ยังมีเรื่องแจ้งเพื่อทราบ เพื่อให้คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติดำเนินการจำนวน 4 เรื่อง
ทั้งนี้ ภายหลังการประชุม นางสาวแพทองธาร จะเป็นประธานในการแถลงข่าวการประกาศผลการคัดเลือกศิลปินแห่งชาติ พุทธศักราช 2567
วันนี้ (27 ส.ค.) ถือเป็นการออกงานอย่างเป็นทางการในฐานะรัฐมนตรีวัฒนธรรมครั้งแรก หลังนางสาวแพทองธาร เก็บตัว งดภารกิจ งดให้สัมภาษณ์กับสื่อตั้งแต่ศาลรัฐธรรมนูญนัดไต่สวนและนัดฟังคำวินิฉัยคดีคลิปเสียงสนทนากับสมเด็จฮุน เซน