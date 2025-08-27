คุมตัว "ทิดจอร์จ-หมอบี" ฝากขัง พร้อมค้านประกันตัว

เมื่อเวลาประมาณ 10.00 น. พนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปราม ได้ควบคุมตัวอดีตพระอลงกต หรือ ทิดจอร์จ และนายเสกสันน์ หรือ หมอบี ออกจากห้องคุมขัง ที่อาคารศูนย์รับแจ้งความกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง เพื่อไปฝากขังที่ศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
เจ้าหน้าที่ได้แยกควบคุมตัวอดีตพระอลงกต ขึ้นรถยนต์ตำรวจ ทันทีที่ออกมา ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามแต่อดีตพระอลงกต ไม่ได้ตอบคำถามใดๆ ก่อนขึ้นนั่งบนรถ โดยมีศิษยานุศิษย์ประคองด้านข้าง ผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามว่ารู้สึกกังวลใจหรือมีอะไรอยากจะชี้แจงหรือไม่ พร้อมกับถามถึงความรู้สึกหลังจากที่ลาสิกขาแล้ว แต่อดีตพระอลงกต ปฏิเสธที่จะตอบคำถามใดๆ เมื่อผู้สื่อข่าวถามต่อว่า "ไปศาลใช่หรือไม่" อดีตพระอลงกต ตอบเพียงสั้นๆ ว่า "ไปศาล"
ส่วนนายเสกสันน์ หรือ หมอบี ได้แยกควบคุมตัวขึ้นรถกระบะของกองบังคับการปราบปราม โดยเจ้าตัวไม่ได้ตอบคำถามสื่อมวลชนเพียงแค่ยิ้มให้เท่านั้น