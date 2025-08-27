คุก 20 ปี 60 เดือน! อดีต ผอ.ทุจริตอาหารกลางวันเด็ก

นายสุชาติ กรวยกิตานนท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.ภาค 8 แถลงผลคดีที่กล่าวหาอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าใหม่ อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี ทุจริตเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันนักเรียนของโรงเรียนบ้านท่าใหม่ ให้เด็กอนุบาลกินขนมจีนราดน้ำปลา และจัดทำเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการจัดซื้อวัสดุเครื่องบริโภคเพื่อประกอบอาหารกลางวันเป็นเท็จ ซึ่งถูกคณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2563 และได้ส่งไปให้อัยการสูงสุดฟ้องผู้ถูกกล่าวหาต่อศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 8 และมีคำพิพากษาให้ลงโทษทุกกรรมเป็นกระทงความผิด รวม 77 กระทง จำคุก 192 ปี 6 เดือน เมื่อรวมโทษทุกกระทงแล้ว คงจำคุก 50 ปี ซึ่งอดีตผู้อำนวยการคนดังกล่าว ได้ยื่นอุทรณ์ขอลดโทษ
ภายหลังศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษาแก้เป็นว่า การกระทำของจำเลยเป็นความผิดหลายกรรมต่างกัน ให้ลงโทษทุกกรรมรวม 10 กระทง ให้จำคุกกระทงละ 5 ปี จำเลยให้การรับสารภาพ เป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กระทงละกึ่งหนึ่ง คงจำคุกกระทงละ 2 ปี 6 เดือน รวม 10 กระทง เป็นจำคุก 20 ปี 60 เดือน
สำนักงาน ป.ป.ช.ภาค 8 รายงานผลการดำเนินการว่า จำเลยได้ขออนุญาตฎีกา แต่ศาลฎีกามีคำสั่งไม่อนุญาตให้ฎีกา ให้ยกคำร้อง และไม่รับฎีกาของจำเลย คดีถึงที่สุด เป็นเหตุให้จำเลยต้องถูกจำคุกตามคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ คือ จำคุกจำเลยกระทงละ 2 ปี 6 เดือน รวม 10 กระทง เป็นจำคุก 20 ปี 60 เดือน ซึ่งอดีตผู้อำนวยการโรงเรียนคนดังกล่าว ถูกส่งตัวเข้ารับโทษที่เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช