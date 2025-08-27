ฝนถล่ม! น้ำป่าหลากท่วมอุทยานฯ แม่จริม จ.น่าน

นายธันวา ม่วงทอง หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแม่จริม จ.น่าน เปิดเผยว่า ด้วยอิทธิพลของพายุโซนร้อน "คาจิกิ" ที่ส่งผลกระทบถึงประเทศไทยในหลายพื้นที่ โดยเฉพาะภาคเหนือตอนล่างที่ใกล้กับเส้นทางเดินพายุ ทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่จริม เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2568 ซึ่งในพื้นที่มีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงช่วงเช้าของวันที่ 27 สิงหาคม ประกอบกับปริมาณน้ำในแม่น้ำ ลำห้วยต่างๆ มีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบริเวณเขตบริการที่ทำการอุทยานแห่งชาติ และถนนทางเข้า-ออกอุทยานแห่งชาติแม่จริม และระดับน้ำยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รถไม่สามารถสัญจรได้ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะได้ติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดต่อไป
อย่างไรก็ตาม ปริมาณน้ำฝนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อาจส่งผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่ ซึ่งหากประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติครั้งนี้ สามารถติดต่อสายด่วนพิทักษ์ป่า 1362 เพื่อขอเข้ารับการช่วยเหลือได้ตลอด 24 ชั่วโมง