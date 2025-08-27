"พล.ต.วันชนะ"ย้ำชัด! กัมพูชารุกล้ำอธิปไตยไทย จี้ 18 ครัวเรือนต้องออกทันที

พล.ต.วันชนะ สวัสดี ผู้อำนวยการสำนักงานประสานงานความมั่นคง กอ.รมน. เปิดเผยว่า หลังลงพื้นที่บ้านหนองหญ้าแก้ว อ.โคกสูง จ.สระแก้ว ฝ่ายไทยได้ผลักดันชาวกัมพูชา 3 ครัวเรือน พร้อมรื้อถอนฐานทหารกัมพูชาแล้ว เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม แต่ยังเหลืออีก 18 ครัวเรือน ที่รุกล้ำแผ่นดินไทยอย่างชัดเจน ทั้งนี้ จุดดังกล่าวเป็นอธิปไตยของไทย แม้เส้นเขตแดนที่ไทย–กัมพูชากำหนดจะไม่ตรงกัน แต่ฝ่ายกัมพูชาเคยยอมรับแล้วว่ามีการรุกล้ำจริง จึงเรียกร้องให้ผู้นำกัมพูชารีบจัดการนำประชาชนกลับไปทันที หากไม่ดำเนินการ ไทยจะใช้มาตรการผลักดันเอง
พร้อมเตือนว่า การกระทำของฝ่ายกัมพูชา ทั้งการสร้างหมู่บ้านรุกล้ำ นำทหารปลอมเป็นชาวบ้าน และการยั่วยุต่างๆ ถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างชัดเจน