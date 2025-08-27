xs
xsm
sm
md
lg

ราคาทองเปิดพุ่ง [+200] รูปพรรณขายออก 52,850 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



สมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองประจำวันที่ 27 สิงหาคม 2568 ครั้งที่ 1 เมื่อเวลา 09.03 น. ราคาทองปรับเพิ่มขึ้น 200 บาท ทองแท่ง รับซื้อบาทละ 51,950 บาท ขายออกบาทละ 52,050 บาท ส่วนทองรูปพรรณ รับซื้อบาทละ 50,907.28 บาท ขายออกบาทละ 52,850 บาท