เงินบาทเปิดเช้านี้แข็งค่าขึ้นเล็กน้อย ที่ระดับ 32.43 บาท/ดอลลาร์

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ค่าเงินบาทเปิดเช้านี้ (27 ส.ค.) ที่ระดับ 32.43 บาทต่อดอลลาร์ แข็งค่าขึ้นเล็กน้อยจากระดับปิดวันที่ผ่านมา ณ ระดับ 32.49 บาทต่อดอลลาร์