กรมการค้าฯ เผยการค้าชายแดน-ผ่านแดน ก.ค.68 โต 5.0% มีมูลค่ากว่า 166 แสน ล.

นางอารดา เฟื่องทอง อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยตัวเลขการค้าชายแดนและการค้าผ่านแดน เดือนกรกฎาคม 2568 พบว่า มีมูลค่าการค้ารวม 166,025 ล้านบาท ขยายตัว 5.0 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นการส่งออก 92,216 ล้านบาท (+5.9%) และการนำเข้า 73,810 ล้านบาท (+3.9%) โดยไทยได้ดุลการค้าในเดือนกรกฎาคม 2568 ทั้งสิ้น 18,406 ล้านบาท ส่งผลให้ 7 เดือนแรกของปี 2568 การค้าชายแดนและการค้าผ่านแดนมีมูลค่าการค้ารวม 1,188,270 ล้านบาท (+11.0%) เป็นการส่งออก 688,477 ล้านบาท (+10.7%) การนำเข้า 499,793 ล้านบาท (+11.3%) และไทยได้ดุลการค้า 188,683 ล้านบาท