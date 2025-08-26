xs
xsm
sm
md
lg

สภาพอากาศกรุงเทพฯ ทุ่มนี้ มีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่ แนวโน้มลดลง

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์

ศูนย์ป้องกันน้ำท่วม กรุงเทพมหานคร รายงานสภาพอากาศกรุงเทพมหานคร วันที่ 26 สิงหาคม 2568 เวลา 19.00 น. มีฝนเล็กน้อยเบาบาง ในบางพื้นที่ เคลื่อนตัวทางทิศตะวันออก เเนวโน้มลดลง