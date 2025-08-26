อุตุฯ ฉ.17 เตือนเหนือ-อีสานตอนบนระวังอันตรายฝนตกหนักจากอิทธิพลพายุคาจิกิ

กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศเรื่อง พายุคาจิกิ และฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทย ฉบับที่ 17 (220/2568) ว่า เมื่อเวลา 13.00 น. ของวันนี้ (26 ส.ค. 68) พายุดีเปรสชันคาจิกิ ปกคลุมบริเวณแขวงไชยะบุรี ประเทศลาว โดยมีศูนย์กลางอยู่ห่างประมาณ 70 กิโลเมตร ทางทิศตะวันออกของจังหวัดน่าน และเวลา 16.00 น. พายุนี้ได้อ่อนกำลังลงเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงโดยปกคลุมบริเวณจังหวัดน่านแล้ว โดยหย่อมความกดอากาศต่ำนี้จะเคลื่อนเข้าปกคลุมประเทศเมียนมาร์ตอนบนในระยะต่อไป
จากอิทธิพลดังกล่าว ทำให้บริเวณภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากหลายพื้นที่ กับมีลมแรง โดยเฉพาะบริเวณที่ใกล้กับเส้นทางเดินพายุ ได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา น่าน แพร่ ตาก สุโขทัย อุตรดิตถ์ สำหรับภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก จะได้รับผลกระทบทางอ้อมจากพายุ ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมาก ลมแรง และฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน และน้ำป่าไหลหลาก โดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่ม
