ข่าวปลอม อย่าแชร์! ธ.ออมสินเปิดขายหวยออนไลน์ผ่านเพจฯ AomsinPlus II ไม่เป็นจริง

จากที่มีการเผยแพร่เรื่อง ธนาคารออมสินเปิดบริการขายหวยออนไลน์ผ่านเพจเฟซบุ๊ก AomsinPlus II นั้น ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ตรวจสอบโดย ธนาคารออมสิน พบว่า เป็นข้อมูลเท็จ
ธนาคารออมสิน ชี้แจงว่า เพจเฟซบุ๊ก AomsinPlus II ไม่ใช่แพลตฟอร์มออนไลน์ของธนาคาร และธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของบัญชีดังกล่าว อีกทั้ง ธนาคารออมสินไม่มีบริการเปิดขายหวยออนไลน์แบบถูกกฎหมาย ตามที่เพจดังกล่าวอ้าง แต่อย่างใด จึงขอเตือนประชาชนอย่าหลงเชื่อ
